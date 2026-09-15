Pera Müzesi’nde ücretsiz tematik turlar

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyon sergilerine farklı okuma biçimleri kazandıran tematik turlarını sürdürüyor. Eylül programında yer alan iki tur, bir yandan Osmanlı’da kahve kültürünün sanat üretimine etkisini, diğer yandan Anadolu’nun dört bin yıllık ticaret geçmişini ağırlık ve ölçü nesneleri üzerinden ele alıyor.

KAHVENİN FİNCANDAN ÇİNİYE UZANAN HİKÂYESİ

18 ve 25 Eylül’de saat 18.00’de gerçekleştirilecek “Kahve, Esin ve Yenilik” başlıklı tur, kahvenin Osmanlı toplumunda yaygınlaşmasıyla Kütahya’daki çini ve seramik üretiminde ortaya çıkan çeşitlenmeye odaklanıyor. 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına uzanan dönemi kapsayan turda, kahvehanelerin sosyal yaşamda üstlendiği rolün çini ustalarının üretimlerine nasıl yansıdığı ele alınıyor.

Turun öne çıkan duraklarından biri, Minas Avramidis’in Genovefa Hikâyesini konu alan tabak serisi. Eserler üzerinden, dönemin kahvehanelerinde görülen taş baskılar ve müdavimler arasında okunan tefrika romanların sanatçının üretimine nasıl kaynaklık ettiği inceleniyor.

ÖLÇÜLERİN ARDINDAKİ TANRILAR

Aynı günlerde saat 18.45’te düzenlenecek “Tanrılar, Semboller ve Ölçüler” turu ise Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisindeki nesneleri mitolojik anlatılar üzerinden okuyor. Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Roma dünyalarından örneklerle ilerleyen turda, ağırlık ve ölçü nesneleri üzerindeki figür ve sembollerin ardındaki hikâyeler ele alınıyor.

Antik Mısır Ölüler Kitabı’nda yer alan insan kalbinin tartılması, Tanrıça Nanse’yle özdeşleşen kazlar ve Yunan-Roma anlatılarındaki öğelerin Batı Anadolu kent devletlerinin simgelerine dönüşmesi gibi örnekler, mitolojik hikâyelerin ağırlık ve ölçü sanatında nasıl karşılık bulduğunu görünür kılıyor.

İKİ SERGİ, İKİ FARKLI BAKIŞ

18 ve 25 Eylül’de gerçekleştirilecek tematik turlara ayrı ayrı katılmak mümkün. Ziyaretçiler dilerse iki turu art arda takip ederek aynı akşam Pera Müzesi’nin iki farklı sergisini kahve kültürü ve mitoloji ekseninde keşfedebilecek.