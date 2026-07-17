Perküsyon sanatçısı Amy Salsgiver yaşamını yitirdi

İstanbul klasik, caz ve çağdaş müzik sahnesinin önemli isimlerinden perküsyonist, besteci ve 2008 yılından itibaren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) vurmalı sazlar grup şefliği görevini yürüten Amy Salsgiver 52 yaşında hayatını kaybetti.

Yakınları, sanatçının uzun süredir mücadele ettiği hastalığının son evresindeyken İstanbul’da bir hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. İstanbul'da yaşayan Amerikalı perküsyoncu, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, yaklaşık yirmi yıldır canlı yerel müzik sahnesinin bir parçası olmayı sürdürüyordu.

Çalışmaları, deneyselden geleneksele, klasikten çağdaşa, türler ve disiplinleri kapsıyor, farklı yönleri heyecan verici sonuçlarla birleştiriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde (MİAM) öğretim üyesi olarak MİAM Perküsyon ve MİAM Doğaçlama Topluluklarını yöneten sanatçının verdiği dersler perküsyon, kompozisyon ve doğaçlama ile ilgili çeşitli konuları kapsadı.

Klasik, çağdaş, doğaçlama, caz ve Türk halk müziği unsurlarını bir araya getirmesi kadar, Ghana xylofonu (gyil) gibi Afrika kökenli enstrümanları da icra repertuvarına katarak çok yönlü sanatçılığını korurken, MIAM’da perküsyon ve doğaçlama dersleri vererek genç müzisyenler için ilham kaynağı ve mentör oldu.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile olduğu kadar Alarm Will Sound, Slagwerk Den Haag gibi uluslararası topluluklarla çalışarak Türkiye’de yeni bestelerin seslendirilmesinde öncü kimlikte rol oynadı. Sanatçı, Ceylan Ertem'in 2010 tarihli “Soluk” albümü ile, Çağıl Kaya'nın 2014 tarihli “Bir Parça Ay Biraz Kuş” ile Fulya Uçanok ve Mehmet Gökhan Bağcı ile birlikte “Swarming” isimli single çalışmasında yer aldı.

Aynı sahneyi paylaşmış olan sanatçılardan keman sanatçısı Cihat Akşın sanatçının kaybının büyüklüğünü şu sözlerle ifade etti:

“Çok değerli meslektaşım, İstanbul Teknik Üniversitesi MIAM öğretim üyesi ve seçkin perküsyon sanatçısı Dr. Amy Terese Salsgiver’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Zaman zaman aynı sahneyi paylaşma ayrıcalığına eriştiğim Amy; sanatına duyduğu büyük tutku, çalışma disiplini, zarafeti ve insani sıcaklığıyla yalnızca öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına değil, tanıyan herkese ilham veren çok kıymetli bir müzisyendi. MIAM’a, İstanbul’un müzik yaşamına ve uluslararası müzik dünyasına önemli katkılar sunarak ardında unutulmayacak izler bıraktı.”