Pluxee'den 'Sinema Günleri'

Pluxee'nin katkılarıyla hayata geçirilen "Pluxee Sinema Günleri", bu yaz İstanbul'da Zorlu PSM Vestel Amfi'de sinemaseverleri açık havada ücretsiz film gösterimleriyle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylül sonuna kadar her hafta pazar ve pazartesi günleri düzenlenecek etkinlikte, klasiklerden sezonun öne çıkan iddialı yapımlarına kadar geniş bir seçki sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Etkinliğin temmuz ve ağustos gösterim takvimi, 20 Temmuz'da Sentimental Value, 26 Temmuz'da Pride&Prejudice, 2 Ağustos'ta Phantom Thread, 3 Ağustos'ta Tar, 9 Ağustos'ta About Time, 10 Ağustos'ta Nocturnal Animals, 16 Ağustos'ta Mamma Mia!, 17 Ağustos'ta Back to Black, 23 Ağustos'ta Project Hail Mary, 24 Ağustos'ta EPiC: Elvis Presley Konserde, 30 Ağustos'ta The Secret Agent ve 31 Ağustos'ta One Battle After Another şeklinde belirlendi.

Eylülde de devam edecek etkinlikler kapsamında, Sense and Sensibility, Shutter Island, Ticket to Paradise, Mother Mary, Senna ve Black Bag filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

İzlenmek istenen film adına önceden rezervasyon yaptırmak yeterli olurken, gösterim takvimi ve rezervasyon işlemleri, Zorlu PSM mobil uygulamasından gerçekleştirilebiliyor.