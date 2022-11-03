Polonyalı black metal grubu Mgła, 17 Aralık’ta Türkiye'de
Uzun yıllardır Türkiye’ye beklenen Polonyalı black metal grubu Mgła, 17 Aralık’ta Türkiye'de konser verecek.
Black metalin yükselen kalesi Polonya’nın son yıllarda çıkardığı en önemli gruplardan olan Mgla, Türkiye'deki ilk konserini vermek için 17 Aralık 2022’de Vera Müzik ve Hammer Müzik organizasyonuyla Dorock XL Venue Taksim Fitaş Sahnesi’nde olacak.
Grup elemanlarının suretlerini gizlediği sıra dışı imajıyla bilinen Mgla, black metali hem köklere sadık hem de yeniliğe açık bir bağlamda sunarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kariyerine 2000 yılında başlayan grup özellikle 2015 yılında çıkardığı “Exercises in Futility” albümüyle black metal dünyasının adını en hızlı duyuran gruplarından biri hâline geldi. Pek çok yerde turlayan ve kitlesini genişleten MGLA, 2019’da çıkardığı “Age of Excuse” ile daha da üstüne koyarak büyümesini sürdürdü.
Yürek parçalayan vokalleri, melodik rifleri ve black metal dünyasında görmeye alışık olmadığımız davul anlayışıyla Mgla, 17 Aralık 2022’de Dorock XL Venue’de sevenlerine kapkaranlık unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor