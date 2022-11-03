Polonyalı black metal grubu Mgła, 17 Aralık’ta Türkiye'de

03 Kasım 2022 Perşembe, 01:02

Black metalin yükselen kalesi Polonya’nın son yıllarda çıkardığı en önemli gruplardan olan Mgla, Türkiye'deki ilk konserini vermek için 17 Aralık 2022’de Vera Müzik ve Hammer Müzik organizasyonuyla Dorock XL Venue Taksim Fitaş Sahnesi’nde olacak.

Grup elemanlarının suretlerini gizlediği sıra dışı imajıyla bilinen Mgla, black metali hem köklere sadık hem de yeniliğe açık bir bağlamda sunarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kariyerine 2000 yılında başlayan grup özellikle 2015 yılında çıkardığı “Exercises in Futility” albümüyle black metal dünyasının adını en hızlı duyuran gruplarından biri hâline geldi. Pek çok yerde turlayan ve kitlesini genişleten MGLA, 2019’da çıkardığı “Age of Excuse” ile daha da üstüne koyarak büyümesini sürdürdü.

Yürek parçalayan vokalleri, melodik rifleri ve black metal dünyasında görmeye alışık olmadığımız davul anlayışıyla Mgla, 17 Aralık 2022’de Dorock XL Venue’de sevenlerine kapkaranlık unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.