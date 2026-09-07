Pompeiopolis’te büyük keşif: 2 bin yıllık Eros başı ve 105 metrekarelik mozaik

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti’nde sürdürülen kazılarda Roma dönemine ait önemli buluntular ortaya çıkarıldı. Bazilikanın orta nefinde M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği gün yüzüne çıkarılırken, M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı da bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Pompeiopolis Antik Kenti’nde devam eden kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan tarihsel izlerin ortaya çıkarıldığı antik kentte, özellikle bazilikanın orta nefinde gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat çekici buluntulara ulaşıldı.

105 METREKARELİK MOZAİK ORTAYA ÇIKARILDI

Kazılarda, M.S. 4. yüzyıla tarihlenen ve farklı geometrik desenlerden oluşan yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği açığa çıkarıldı. Oldukça iyi durumda olduğu belirtilen mozaiklerin konservasyon çalışmaları da tamamlandı.

Ancak uzmanların çalışmaları henüz sona ermiş değil. Bazilikanın orta nefindeki mozaik döşemesinin tamamının gün yüzüne çıkarılmadığı belirtilirken, mozaiğin devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazıların sürdüğü bildirildi.

YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK EROS BAŞI BULUNDU

2026 yılı kazılarında mozaiklerin yanı sıra önemli bir heykeltıraşlık eseri de gün yüzüne çıkarıldı. Bazilikanın Pastoforion bölümünde bulunan Eros başının M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiği belirtildi.

Buluntunun, Pompeiopolis’in Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki sanatsal ve kültürel yapısına ilişkin yeni bilgiler sunduğu değerlendiriliyor. Bazilikanın ilk inşa evresinin de yaklaşık M.S. 150-160 yıllarına, yani M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirildiği ifade ediliyor.



EROS BAŞI HEYKELİ

KAZILAR DEVAM EDİYOR

Pompeiopolis Bazilikası’nda yürütülen çalışmalar, yapının Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a kadar geçirdiği değişimin daha ayrıntılı şekilde anlaşılmasını sağlıyor.

Eros başı, Geç Antik Çağ’a ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, Pompeiopolis’in kentsel ve dini tarihine ilişkin önemli veriler sunarken, devam eden kazılarla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kazı çalışmalarının ilerleyen aşamalarında orta nefteki mozaik döşemesinin tamamının ortaya çıkarılması, belgelenmesi ve korunması amaçlanıyor.