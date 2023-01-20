Prof. Dr. İbrahim Kaya'dan ‘Türkiye'nin Siyasal Sosyolojisi’
Prof. Dr. Kaya kitabında, Türkiye’de siyasal sorunları ve süreçleri ele alan kaynaklar her ne kadar çok olsa da siyaset sosyolojisi perspektifinden temel sorunlara kadar Türkiye özelinde eğiliyor ve okuyucuya güncel siyasi tartışmaların bir değerlendirmesini sunuyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaya, Say Yayınları tarafından yayımlanan Türkiye’nin Siyasal Sosyolojisi kitabında, Türk siyasal deneyiminin toplumsal temellerini araştırıyor ve siyaset kurumunun toplumu dönüştüren dinamiklerini irdeliyor. Kitabında, siyasal sosyolojinin temel sorunlarını ve Türkiye’deki seyrini irdeleyen Kaya; devlet-toplum ilişkileri, siyasi-ekonomi ilişkileri, siyasal partiler, seçimler ve seçmen davranışları, sosyal hareketler, siyaset ve iletişim, göç, demokrasi, otoriterlik temalarını titizlikle ele alıyor.
Prof. Dr. Kaya kitabında, Türkiye’de siyasal sorunları ve süreçleri ele alan kaynaklar her ne kadar çok olsa da siyaset sosyolojisi perspektifinden temel sorunlara kadar Türkiye özelinde eğiliyor ve okuyucuya güncel siyasi tartışmaların bir değerlendirmesini sunuyor.
Türkiye’nin Siyasal Sosyolojisi / Prof. Dr. İbrahim Kaya / Say Yay. / 344 s.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- MHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Erdoğan'dan seçim tarihine yönelik mesaj
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- Kara deliğe dönüşen proje!