Prof. Dr. İbrahim Kaya'dan ‘Türkiye'nin Siyasal Sosyolojisi’

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 00:01

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 00:01

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaya, Say Yayınları tarafından yayımlanan Türkiye’nin Siyasal Sosyolojisi kitabında, Türk siyasal deneyiminin toplumsal temellerini araştırıyor ve siyaset kurumunun toplumu dönüştüren dinamiklerini irdeliyor. Kitabında, siyasal sosyolojinin temel sorunlarını ve Türkiye’deki seyrini irdeleyen Kaya; devlet-toplum ilişkileri, siyasi-ekonomi ilişkileri, siyasal partiler, seçimler ve seçmen davranışları, sosyal hareketler, siyaset ve iletişim, göç, demokrasi, otoriterlik temalarını titizlikle ele alıyor.

Prof. Dr. Kaya kitabında, Türkiye’de siyasal sorunları ve süreçleri ele alan kaynaklar her ne kadar çok olsa da siyaset sosyolojisi perspektifinden temel sorunlara kadar Türkiye özelinde eğiliyor ve okuyucuya güncel siyasi tartışmaların bir değerlendirmesini sunuyor.

Türkiye’nin Siyasal Sosyolojisi / Prof. Dr. İbrahim Kaya / Say Yay. / 344 s.