Raul Zelik’ten ‘Sermayenin Yaşayan Ölüleri’
Sermayenin Yaşayan Ölüleri’nde (Çeviren: Dilek Çınar / İletişim Yayınları) Raul Zelik, siyaset teorisine ve ekonomi-politik analize tamamen hakim olarak, aynı zamanda bütün dünyaya gözü açık bir ilgiyle ve politik öfkeyle, kapitalizmin insanlığı sürüklediği felaketi mesele ediyor.
“George
A. Romero’nun aptallas¸mıs¸, beceriksiz ve dıs¸arıdan
yo¨netilen yas¸ayan o¨lu¨leri gibi dolanıyoruz du¨nyada ve
malların satılmasına katkıda bulunuyoruz. I·nsani ihtiyac¸lar
ise sadece bu go¨revle bagˆdas¸tıkları oranda go¨z o¨nu¨ne
alınıyor. Ve bo¨ylece gitgide kendimizi ruhsuz Avatarlar olarak
hissediyoruz; bize su¨rekli es¸siz bas¸rol oyuncuları oldugˆumuz
anlatılan, ancak senaryosu yine de bizim tarafımızdan yazılmayacak
olan bir filmin akto¨rleri gibi.” Kitaptan...
Sermayenin Yas¸ayan O¨lu¨leri’nde (Çeviren: Dilek Çınar / İletişim Yayınları) Raul Zelik, siyaset teorisine ve ekonomi-politik analize tamamen hakim olarak, aynı zamanda bu¨tu¨n du¨nyaya go¨zu¨ ac¸ık bir ilgiyle ve politik o¨fkeyle, kapitalizmin insanlıgˆı su¨ru¨kledigˆi felaketi mesele ediyor.
Yoksullugˆun, es¸itsizliklerin, as¸agˆılamaların nasıl derinles¸tigˆinin ve ekolojik krizin canlı bir resmini c¸iziyor.
Zelik, go¨zu¨nu¨ bu “siyasi canavarlara” dikip kalmıyor, s¸unlar gibi sorularla da ilgileniyor: Felakete gidis¸ten nasıl do¨nu¨lu¨r? Walter Benjamin’den esinle “insanlıgˆın imdat freni” olarak go¨rdu¨gˆu¨ bir devrim, nasıl mu¨mku¨n olur? Do¨nu¨s¸tu¨ru¨cu¨ bir iktidarın kaynagˆı ne olabilir? Gec¸mis¸ sosyalizm deneyimlerinden de ders c¸ıkartan “yes¸il bir sosyalizmi” nasıl tasarlayabiliriz? Sermayenin Yaşayan Ölüleri-Siyasi Canavarlar ve Yeşil Bir Sosyalizm Üzerine, taze, heyecanlı, hem de sogˆukkanlı, gerc¸ekc¸i bir sistem eles¸tirisi ve alternatif arayıs¸ı.
Sermayenin Yaşayan Ölüleri-Siyasi Canavarlar ve Yeşil Bir Sosyalizm Üzerine / Raul Zelik / Çeviren: Dilek Çınar / İletişim Yayınları / 264 s. / 2022.
Video Haberler
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Bir dönemin ünlü spikeriydi: Son görüntüsü çıktı
- Yargıtay'da büyük skandal
- Motorine dev zam
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni
- '5 kuruş'luk dava sonuçlandı!
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın pasörü mü?