Raul Zelik’ten ‘Sermayenin Yaşayan Ölüleri’

07 Ekim 2022 Cuma, 00:01

“ George A. Romero’nun aptallas¸mıs¸, beceriksiz ve dıs¸arıdan yo¨netilen yas¸ayan o¨lu¨leri gibi dolanıyoruz du¨nyada ve malların satılmasına katkıda bulunuyoruz. I·nsani ihtiyac¸lar ise sadece bu go¨revle bagˆdas¸tıkları oranda go¨z o¨nu¨ne alınıyor. Ve bo¨ylece gitgide kendimizi ruhsuz Avatarlar olarak hissediyoruz; bize su¨rekli es¸siz bas¸rol oyuncuları oldugˆumuz anlatılan, ancak senaryosu yine de bizim tarafımızdan yazılmayacak olan bir filmin akto¨rleri gibi.” Kitaptan...



Sermayenin Yas¸ayan O¨lu¨leri’nde (Çeviren: Dilek Çınar / İletişim Yayınları) Raul Zelik, siyaset teorisine ve ekonomi-politik analize tamamen hakim olarak, aynı zamanda bu¨tu¨n du¨nyaya go¨zu¨ ac¸ık bir ilgiyle ve politik o¨fkeyle, kapitalizmin insanlıgˆı su¨ru¨kledigˆi felaketi mesele ediyor.

Yoksullugˆun, es¸itsizliklerin, as¸agˆılamaların nasıl derinles¸tigˆinin ve ekolojik krizin canlı bir resmini c¸iziyor.

Zelik, go¨zu¨nu¨ bu “siyasi canavarlara” dikip kalmıyor, s¸unlar gibi sorularla da ilgileniyor: Felakete gidis¸ten nasıl do¨nu¨lu¨r? Walter Benjamin’den esinle “insanlıgˆın imdat freni” olarak go¨rdu¨gˆu¨ bir devrim, nasıl mu¨mku¨n olur? Do¨nu¨s¸tu¨ru¨cu¨ bir iktidarın kaynagˆı ne olabilir? Gec¸mis¸ sosyalizm deneyimlerinden de ders c¸ıkartan “yes¸il bir sosyalizmi” nasıl tasarlayabiliriz? Sermayenin Yaşayan Ölüleri-Siyasi Canavarlar ve Yeşil Bir Sosyalizm Üzerine, taze, heyecanlı, hem de sogˆukkanlı, gerc¸ekc¸i bir sistem eles¸tirisi ve alternatif arayıs¸ı.

Sermayenin Yaşayan Ölüleri-Siyasi Canavarlar ve Yeşil Bir Sosyalizm Üzerine / Raul Zelik / Çeviren: Dilek Çınar / İletişim Yayınları / 264 s. / 2022.