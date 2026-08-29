Ridley Scott’ın kıyamet sonrası gerilimi Köpek ve Yıldızlar gösterime girdi: Umut hep vardır

Seksen sekiz yaşındaki İngiliz yönetmen Ridley Scott 1977’den beri (Düellocular/1977) film çekmeyi sürdürüyor.

Dünya sinema tarihinin en iyi yönetmenlerinden biri, aynı zamanda yapımcı da. Alien’la (Yaratık/1972) en ünlü korkutucu bilimkurguyu çekti, Thelma ve Louise’le (1991) Me Too hareketinden önce feminizmi, kadın özgürlüğünü anlattı, Blade Runner’la (Bıçak Sırtı/1982) ütopik bilimkurgunun en karanlık örneğini gerçekleştirdi, Gladyatör’le (2000) tarihsel epik, peplum türünü yeniden canlandırdı. Alien serisinin Prometheus (2012), Alien: Covenant (2017) bölümlerini çekti, Alien: Romulus’un da (2024) yapımcısı oldu.

ODAĞINDA DÜNYA VAR

Blade Runner’ı çok karamsar bulan Scott filmin onu parçaladığını söylemekten de çekinmedi. “Kendimi tutmazsam çok karanlık olabilirim” diyen vizyoner yönetmen son filmi Köpek ve Yıldızlar’da (Dog Stars/2026) kasvete, karanlığa teslim olmadı, iyimserlik duygusunu, umudunu korudu, hayatta kalma iradesine, yalnızlığa, doğayla-insan ilişkisine odaklandı. Bu yaklaşımıyla filmini zombi hikâyelerinden, dünyanın sonuna ait nihilist mesajlardan arındırdı.

“Geçmişte kıyameti yaşadım, 2. Dünya Savaşı’nı gördüm” diyen Scott, Amerikalı yazar Peter Heller’in romanından (2012) uyarladığı filminde dünyanın sonu gelince geriye ne kalacak sorusunu sorar. Yaşama sınırlarını zorlayan karakterler çevre çöktüğünde insandan geriye ne kalacaktır? Bu kez Scott galaksiler arası yerine Dünya’ya odaklandı.

DOĞA-İNSAN İLİŞKİSİ

YIL 2035, ölümcül virüs felaketinin ardından tamirci Hig, köpeği Jasper, hayatta kalma uzmanı eski deniz piyadesi Bangley, Colorado’da terk edilmiş bir havalimanında yaşar. Bangley pragmatiktir, güvende olduğu yerde kalmak ister, “Burada Amerikan Rüyası’nı yaşıyoruz, önce öldür sonra sorgula” der. Karısı Melisa’yı ve bebeğini yitiren Hig, köpeği Jasper’la birlikte yıldızlara bakar, karısını öptüğü, köpeğini sevdiği günleri özler.

Planörüyle Denver’e gidip yiyecek, ilaç, benzin alır, evine gidip karısını düşünür. Bir dramın ardından telsizde duyduğu kurtulanların yaşadığı Grand Junction’a gitmeye karar verir. Haber bağımlısı olduğunu belirten Scott, “Her seviyede hepimizin gözleri kapalı. Dünyada aşırı kaos, gerçek felaketler, iklim değişikliği var. Gazze’de neler oluyor?” insanlar felaketlerden kaçmak için nasıl birleşeceklerini bilmiyorlar” diyen yönetmen kayıp bir cennetle daha iyi bir yaşam umudu arasında sıkışıp kalan karakterleri bize tanıtır.

Salgının harap ettiği dünyada insanlığı yazgısıyla yüzleştirir, insan birbirine yardım edecek ya da ölecektir. Filmine hümanizm, empati, duygusallık ekleyen Scott doğanın hayatta kalma gücünü de vurgular, doğayı yeni bir bakışla görmemizi sağlar. İnsanı kurtaracak tek öğe doğadır. Şiirsellik görsel anlatımın içindedir. Doğa görüntüleri büyüleyicidir (Erik Messerschmidt), yapım tasarımları (Chris Seagers) çok başarılıdır.

KESİNTİSİZ ÇEKİM

Oyuncularına özgürlük tanımak, çekimde beklenmeyen olayları kaydetmek için sette 7 kamera kullanan Scott çekimini kesintisiz yaptı. Bu teknik, prova yapmak yerine bir sahneyi farklı açılardan tek çekimde bitirmesini sağladı, kurguyu da kafasında tasarladı.

İnsanlığın aptallığı, çıkarcılığı yüzünden olan felaketlerin ileride daha da artacağını düşünen sinemacının Köpek ve Yıldızlar’ı bir uyarı niteliğinde. İnsanlığa olan inancını yitirmeyen Ridley Scott, umut her zaman vardır, diyor. Oyuncu kadrosunda Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Allison Janney, Benedict Wong var. Dean Martin (Memories Are Made of This), Hozier (Like Real People Do), Van Morrison (Tupelo Honey), Mick Jagger’ın (The Long Black Veil) şarkıları da filmde yer alıyor.