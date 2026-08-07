Robert Pattinson'lı 'Primetime' filminden ilk uzun fragman: To Catch a Predator hikayesi beyaz perdede!

Sinema dünyasının heyecanla beklenen projelerinden biri olan, yönetmen koltuğunda Ren Faire ile tanınan Lance Oppenheim'ın oturduğu Primetime için geri sayım sürüyor. Mayıs ayındaki ilk tanıtımın ardından A24, filmden ilk uzun soluklu fragmanı izleyicilerle paylaştı. Robert Pattinson’ın televizyon tarihine damga vuran sunucu Chris Hansen’a hayat verdiği dram türündeki yapım, şimdiden sinema çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

FRAGMANDAN ÇARPICI DETAYLAR: "LOST'TAN BİLE BÜYÜK OLACAĞIM!"

Venedik Uluslararası Film Festivali'nin yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapacak olan filmden paylaşılan yeni görüntüler, yapımın merak uyandıran atmosferini gözler önüne seriyor. Fragmanın en dikkat çekici detaylarından biri, eski NBCUniversal patronu Jeff Zucker’ın filmde kendini canlandırması oldu.

Zucker’ın seslendirgesinde Pattinson’ın canlandırdığı Chris Hansen’a hitaben, "Şovunu sevmiyorum ama Amerika bayılıyor! Bu yüzden seni taşımam gerekiyor. To Catch a Predator akşam 9 primetime'da" sözleri yer alıyor. Bu sahnelerin ardından Hansen’ın koridorda heyecanla yumruklarını sıkarak "Lost'tan bile büyük olacağım!" şeklindeki coşkulu tepkisi fragmanın en akılda kalıcı anları arasında bulunuyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU VE VİZYON TARİHİ NETLEŞTİ

İlk kez 2024 yılında "suç dünyasıyla mücadele ederek televizyonu sonsuza dek değiştiren bir gazetecinin hikayesi" olarak duyurulan projenin detayları zaman içinde netleşmiş ve Oppenheim'ın yönettiği filmde Chris Hansen odağı kesinleşmişti.

Robert Pattinson'ın başrolde yer aldığı bu iddialı yapımın zengin oyuncu kadrosunda ayrıca Merritt Wever, Skyler Gisondo ve Phoebe Bridgers gibi popüler isimler de yer alıyor. Merakla beklenen Primetime, 25 Eylül tarihinde yalnızca sinemalarda izleyici karşısına çıkacak.