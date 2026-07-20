Romantizm dolu bir film gecesi için 5 unutulmaz yapım

Romantik filmler, aşkı, kimi zaman kahkaha dolu anlarla kimi zaman da duygusal hikâyelerle beyaz perdeye taşıyor. Yıllar geçse de izleyicilerin favorileri arasında yer almaya devam eden bu yapımlar, güçlü oyuncu kadroları ve unutulmaz senaryolarıyla öne çıkıyor. İşte romantik sinemanın en sevilen örnekleri arasında gösterilen, izleme listenize ekleyebileceğiniz 5 aşk filmi.

BEFORE SUNRISE (1995) IMDb: 8.1 Konusu: Avrupa'da tren yolculuğu yapan Amerikalı Jesse ile Fransız Céline, tesadüfen tanışır. Jesse'nin Viyana'da geçireceği son geceyi birlikte değerlendirmeye karar veren ikili, şehri dolaşırken hayat, aşk, gelecek ve ilişkiler üzerine uzun sohbetler eder. Bir gecelik bu karşılaşma, zamanla unutulmaz bir bağa dönüşür.

PRETTY WOMAN (1990) IMDb: 7.1 Konusu: Zengin iş insanı Edward Lewis, tesadüfen tanıştığı hayat kadını Vivian Ward'dan bir hafta boyunca kendisine eşlik etmesini ister. Başlangıçta tamamen iş anlaşması gibi görünen bu ilişki, birlikte geçirdikleri zamanla beklenmedik bir aşka dönüşür. Farklı dünyalardan gelen ikili, önyargılar ve toplumsal kalıplarla yüzleşirken birbirlerinin hayatını değiştirir.

HOW TO LOSE GUY TEN DAYS (2003) IMDb: 6.6 Konusu: Kadın dergisi yazarı Andie Anderson, “Bir erkeği 10 günde nasıl kaybedersiniz?” başlıklı yazısı için yeni tanıştığı bir erkeği kasıtlı olarak kendisinden uzaklaştırmaya çalışır. Aynı dönemde reklamcı Ben Barry ise bir kadını 10 gün içinde kendisine âşık edebileceğine dair iddiaya girer. İkisi de birbirlerinin gerçek niyetinden habersizdir; planları çarpıştıkça ortaya hem komik hem de romantik bir hikâye çıkar.

MR. AND MRS. SMİTH (2005) IMDb: 6.5 Konusu: Dışarıdan sıradan bir evli çift gibi görünen John ve Jane Smith, aslında birbirlerinden habersiz şekilde çalışan iki profesyonel suikastçıdır. Bir gün aynı hedefi ortadan kaldırmakla görevlendirilen ikili, birbirlerinin gerçek kimliğini öğrenir. Bu beklenmedik gelişme, hem evliliklerini hem de hayatlarını tehlikeye atan soluksuz bir mücadeleyi başlatır.