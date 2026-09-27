Royal Filarmoni son konserini Ankara'da verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 25-27 Eylül tarihleri arasında müzik direktörü ve şefi Vasily Petrenko yönetiminde Türkiye’ye gelen Royal Filarmoni (İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası) İstanbul’da mükemmel iki konser verdi.

Orkestra son konserini bu akşam CSO Ada Ankara’da verecek.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde verdiği konserin ilkinde Bulgar keman yıldızı Liya Petrova’ya Jean Sibelius’un Keman Konçertosu’nda eşlik eden orkestra, “Petrova ile Romantizmin Derinlikleri” isimli konserine Nikolai Tcherepnin’in “La Princesse Lointaine (Uzak Prenses)” eseri ile başladı ve Pyotr İlyiç Çaykovski’nin 5. Senfonisi ile bitirdi.

26 Eylül akşamı verdiği ikinci konserde orkestra ünlü Rus piyanist Elisabeth Leonskaja’ya Beethoven, 5. Piyano Konçertosu (İmparator) icrasında eşlik etti.

Unutulmazlar arasına giren bu konser, Richard Strauss’un büyük orkestra için bestelediği görkemli senfonik şiiri “Ein Heldenleben (Bir Kahramanın Yaşamı) ile sona erdi.

Şef Petrenko yönetimindeki orkestra 27 Eylül Pazar günü (bu akşam) 20.00’da ise, CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle bir araya gelecek. Bu konserin solisti Leonskaja olacak ve gene Beethoven, 5. Piyano Konçertosu ve R. Strauss’un Bir Kahramanın Yaşamı eserleri seslendirilecek.

İlk konserin ardından konuştuğumuz, “İyi ki gelmişim bu konsere” diyen İstanbul Devlet Opera Balesi şefi İbrahim Yazıcı; “Kemancıya bayıldım. Çok müzisyen bir kız. Çok taze, klişe olmayan bir yorumdu. Orkestra da çok güzel eşlik etti. Şef orkestraya gayet hâkim, usta bir şefti, solisti de rahat ettirdi” dedi.

Çaykovski’nin en büyük Rus bestecisi olduğunu, senfonilerini avucunun içi gibi bildiğini söyleyen Cemal Reşit Rey ile bu senfoninin orkestrasyonunu çalışmış olan besteci, piyanist, şef Aydın Karlıbel ise konseri, “O kadar iyi çaldılar ki, başka bir aleme gittim” sözleriyle yorumladı.

Karlıbel; “Hayatımda dinlediğim en güzel konserlerden biriydi. Bu kadar temiz enstalasyonlar, bu kadar nüanslara dikkat, kreşendolar, pianissimolar, her şey mükemmeldi. Çok müthiş bir şef. Solist de çok temiz, çok ustaydı. Petrenko bütün Şostakoviçleri de kaydetmiş, elimde kaydı var” sözleriyle şefe duyduğu hayranlığı ifade etti.

Royal Filarmoni’nin ikinci konserini dinleyenler arasında besteci Hasan Uçarsu da vardı.

Çok güzel bir konser olduğunu ifade eden Uçarsu; “Leonskaja çok köklü ve sağlam, güngörmüş bir piyanist. Harikulade bir tuşe, çok güzel bir ton, esere hâkim, olgun bir yorum dinledik. Orkestranın eşliği de temiz ve güzeldi. İkinci yarıda orkestradan mükemmel bir Strauss yorumu dinledik, pırıl pırıldı, çok güçlüydü ama bağırmadı. Özellikle ağır final vecd içinde eriyip gitti. Şef bu uzun eseri baştan sona çok yüksek bir konsantrasyonla yönetti” diyerek kaçırılmaması gereken bir konser olduğunun altını çizdi.