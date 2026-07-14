Rus ezgileri Ankara'da yankılanacak: Tarihi müzede konser

Rus kültürünü uluslararası platformlarda temsil eden "Otrada" Vokal ve Koreografi Topluluğu, 14 Temmuz'da Ankara'da konser verecek. Kutsal Aziz Nikola Çernoostrov Manastırı bünyesindeki kız yatılı okulunun öğrencilerinden oluşan topluluk, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Bahçesi'nde müzik ve dansı bir araya getiren gösterisini sanatseverlerle buluşturacak.

ULUSLARARASI FESTİVALLERİN KONUĞU

Bugüne kadar Yunanistan, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Avusturya, Endonezya ve İsrail'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede sahne alan topluluk, Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı himayesinde faaliyet yürütüyor. Güçlü vokal performansları ve koreografileriyle tanınan grup, konserlerinde farklı kültürler arasında sanat aracılığıyla bağ kurmayı amaçlıyor.

ZENGİN REPERTUVAR

‘Otrada’nın repertuvarında Avrupa ve Rus bestecilerinin koro eserlerinin yanı sıra geleneksel Ortodoks kilise ilahileri, Rus halk ezgileri ve halk dansları yer alıyor. Müzik ile dansın birlikte sunulacağı gösterinin, izleyicilere hem işitsel hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sunması bekleniyor.

Konser, 14 Temmuz Salı günü saat 18.30'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Ankara Kalesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenecek etkinlik, başkentin yaz dönemi kültür-sanat programının öne çıkan organizasyonları arasında gösteriliyor.