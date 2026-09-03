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Sabancı Vakfı’nda Bayrak Değişimi

Sabancı Vakfı’nda Bayrak Değişimi

3.09.2026 14:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sabancı Vakfı’nda Bayrak Değişimi

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ve AIMA Festivali gibi önemli kültür sanat projelerinin destekçisi Sabancı Vakfı’nın Genel Müdürlüğü görevine Rana Tutcuoğlu atandı. Görevi 2018 yılından bu yana sürdüren Nevgül Bilsel Safkan, 14 Eylül itibarıyla bayrağı Tutcuoğlu’na devrederek Vakıf Mütevelli Heyeti Danışmanı olarak çalışmalarına devam edecek.

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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) Festivali gibi önemli kültür sanat etkinliklerinin ana destekçisi olan Sabancı Vakfı’nın Genel Müdürlüğü’ne, filantropi, sivil toplumun güçlenmesi, strateji ve yönetişim alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip Rana Tutcuoğlu atandı. Bu görevi 2018 yılından beri Nevgül Bilsel Safkan yürütüyordu. Safkan, 14 Eylül 'de bayrağı Tutcuoğlu’na devredecek ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, görev değişimine ilişkin olarak Safkan’a daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek hedefleri doğrultusunda ortaya koyduğu emek, özveri ve liderlik için kendisine teşekkür etti ve Tutcuoğlu’na da başarılar diledi. 

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