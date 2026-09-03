Sabancı Vakfı’nda Bayrak Değişimi

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) Festivali gibi önemli kültür sanat etkinliklerinin ana destekçisi olan Sabancı Vakfı’nın Genel Müdürlüğü’ne, filantropi, sivil toplumun güçlenmesi, strateji ve yönetişim alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip Rana Tutcuoğlu atandı. Bu görevi 2018 yılından beri Nevgül Bilsel Safkan yürütüyordu. Safkan, 14 Eylül 'de bayrağı Tutcuoğlu’na devredecek ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, görev değişimine ilişkin olarak Safkan’a daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek hedefleri doğrultusunda ortaya koyduğu emek, özveri ve liderlik için kendisine teşekkür etti ve Tutcuoğlu’na da başarılar diledi.