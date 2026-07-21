Sagalassos'ta klasik müzik gecesi: İdil Biret’e saygı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos antik kentinde Türk klasik müziğinin önemli isimlerinden İdil Biret anısına düzenlenen “İdil Biret’e Saygı Gala Konseri” düzenlendi. Antik kentin tarihi atmosferinde yapılan konserde piyano, keman ve flüt sanatçıları antik kenti dolduran sanatseverlere eşsiz bir gece yaşattılar.

Konser, Sagalassos antik kentinin Yukarı Agora bölümünde yapıldı. Sanatçılar Hande Dalkılıç, Can Özhan, Deniz Akalın, Halit Turgay ve Rüzgar Turgay; flüt, piyano ve keman enstrümanlarıyla klasik müziğin seçkin eserlerini seslendirdi.

Konserde ayrıca, besteci ve flüt virtüözü Halit Turgay’ın Sagalassos için özel olarak bestelenen “Sagalassos” adlı eserinin dünya prömiyeri de yapıldı. Binlerce yıllık tarihi atmosferde seslendirilen klasik müzik eserleri izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Sagalassos’un tarih ve sanatın buluştuğu önemli bir merkez olduğunu belirterek “Sagalassos antik kentinin Antoninler Çeşmesi’nin önündeyiz. Bu gece ‘Sagalassos’ bestesi müzikseverler, tarih tutkuları ve milletimizle paylaşıldı. Antik kentteki tiyatro bittikten sonra da güzel etkinliklere ev sahipliği yapma imkânı bulacağız. İdil Biret, dünyaca ünlü bir piyanistimiz, gurur vesilemiz. Bu konserimizi, Sagalassos Vakfı’nın da üyesi olan İdil Biret’in anısına ithaf etmiş olduk. Kendisi İstanbul’da. Çok şükür sağlığı yerinde. Selam ve sevgilerimizi yine kendisine iletiyoruz. Vakfın öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin, Sagalassos’un kültürel mirasının dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Konser sonunda Bilgihan tarafından sanatçılara ödülleri verildi.