Şahin Tekgündüz’den ‘Yaşadım Diyebilmek’

29 Ekim 2022 Cumartesi, 00:04

Türkiye’de reklamcılık sektörünün gelişiminde önemli rol üstlenen, kültür-sanat-edebiyat yaşantısında da değerli atılımlara imza atmış Şahin Tekgündüz’ün anılarını ve bir devrin portresi niteliğindeki tanıklıklarını paylaştığı Yaşadım Diyebilmek (Yapı Kredi Yayınları) adlı kitabı okuyucularla buluştu.

1937 Nevşehir doğumlu olan Şahin Tekgündüz’ün yaşamı lise yıllarında Niğde’ye, oradan Ankara’ya, ve İstanbul’a uzanıyor.

Türkiye’de bazı ilklere imza attığı fotoğrafçılık çalışmaları, sinemacılık faaliyetleri, tiyatroculuk günleri, gazetecilik, ajans yöneticiliği, dergicilik, resim… Tekgündüz’ün daha çok Ankara ve İstanbul’a yoğunlaştığı anılarında bu bağlamda yayıncılıktan matbaacılığa, oyunculuktan gazeteciliğe uzanan geniş bir alanda entelektüel veriminin izleri sürülüyor.

Yanı sıra üniversite yıllarında şekillenen siyasi görüşü doğrultusunda yaşadıklarını da okuyoruz. Yaşamının bu dönemini de dolu dolu yaşamış Tekgündüz.

Menderes döneminin son yıllarının ve 27 Mayıs darbesinin çalkantılı günlerini, maceralı Yugoslavya seyahatini, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Komer’in ODTÜ’de yakılan arabasını, Nurhak Dağlarında öldürülen öğrenci lideri Sinan Cemgil ve arkadaşlarıyla yakın dostluğunu, usta şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in eserlerinin yaratı öyküsü de yazarın bu döneme ilişkin tanıklıkları arasında sunuluyor.

Şahin Tekgündüz’ün herkesin kendi yaşamından da izler bulacağı kitabı Yaşadım Diyebilmek, Türk siyasi tarihi ve iş dünyasının acı tatlı yönlerinin bir yazarın tanıklarıyla ve yalın dille ortaya konulduğu dolu dolu bir ömrün ifadesi.

Yaşadım Diyebilmek / Şahin Tekgündüz / YKY / 376 s. / 2022.