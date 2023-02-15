Şair Nigâr Hanım'dan ‘Safahat-ı Kalp’

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 00:01

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 00:01

“Ah, bu acı içinde kıvrandıran sessizlik! Sen onun ne demek olduğunu bilirsin değil mi? O hassas kalbin elbette defalarca bu hale düşmüştür. Ona bir an için bakışlarını geri çevir azizem. Beni hayalinde bulursun.” Kitaptan...

İstanbul’un ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürel tarihine ışık tuttuğu için birçok çalışmada adına rastlanılan, döneminin en üretken kadın yazarlarından biri Şair Nigâr Hanım’ın 1898’de yazdığı ilk ve tek romanı Safahat-ı Kalp’in (Can Yayınları) orijinal ve sadeleştirilmiş metni bir arada okuyucuyla buluşuyor.

İclal Vanwesenbeeck’in günümüz Türkçesine uyarladığı kitap 18 mektuptan oluşuyor ve son bölümünde yabancı sözcüklerin karşılıklarının verildiği bir sözlük yer alıyor.

Şair Nigâr Hanım, Safahat-ı Kalp’te karmaşık duygularını, tasavvufi ve mistik bir tonla, kendini bir gösterip bir saklayan bilinç akışı eşliğinde anlatıyor; aşk, arzu, sevgi ve dostluğun çözümlemesini yapıyor.

Hikâyesini anlatırken mektup-roman yapısını kullanmayı tercih eden Şair Nigâr Hanım romanında, en gizli duygularını da samimiyetle kaleme alıyor.

Safahat-ı Kalp’i 1901’de kitap olarak yayımlayan İbrahim Hilmi Çığıraçan, önsözünde gelecek yüzyıllara şöyle sesleniyor:

“Yayınıyla iftihar ettiğim şu eser, Nigâr Hanımefendi Hazretleri’nin yazdığı diğer eserlerin hepsinden üstündür. Bu, bir şaheser olacak ve kadınlarımızın edebiyat eserleri arasında ölümsüz edebî bir abide addedilecektir.”

Safahat-ı Kalp / Şair Nigâr Hanım / Can Yayınları / 160 s. / 2022.