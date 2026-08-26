Salih Bademci'nin tek kişilik performansı 'Sesler' 14 Ekim'de sahnelenecek

Oyuncu Salih Bademci'nin tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı "Sesler" adlı tiyatro oyunu, 14 Ekim'de Maximum Uniq Hall'da izleyiciyle buluşacak.

BKM organizasyonuyla sahnelenecek oyunun yazarlığını Kerem Kurdoğlu, yönetmenliğini Mehmet Birkiye üstleniyor.

Seslere özel ilgi duyan genç bir adamın çocukluğunda yaşadıklarını sahneye taşıyan oyunda izleyiciyle doğrudan iletişim kuran karakter, sesler üzerinden kişisel ve ortak hafızaya uzanan bir anlatı sunuyor.

Yapımcılığını Şermin Ekinci ve Sercan Apak'ın üstlendiği oyunun dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer, ses ve efekt tasarımı Oğuzhan Akalın, müzikleri ise Şahin Kureta imzası taşıyor.

Oyunun biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuluyor.