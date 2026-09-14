Salon Mumhane’de yaza veda

Sezon boyunca Poyraz Baltacıgil, İbrahim Yazıcı, Özgecan Günöz gibi klasik müziğin önemli sanatçılarını ağırlayan, iyi akustiği ve sıcak atmosferi ile sanatseverleri müziğin güzelliğinde bir araya getiren Salon Mumhane iki caz müzisyeni ile yaza vedâ ederken yeni sezon programını da açıklayacak.

Konserde caz repertuvarından seçkilerin yanı sıra kendi projelerinden eserlerle, doğaçlamanın ve cazın özgür ruhunu Salon Mumhane’ye taşıyacak olan Evrim Demirel müzik eğitimine İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlayan, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin teori-kompozisyon bölümünden 2000'de ön lisans diploması alıp eğitimine Hollanda'da devam eden bir sanatçı. Rotterdam Konservatuvarı'nda kompozisyon ve caz piyano olmak üzere iki alanda öğrenim gören Demirel, yüksek lisans öğrenimini Amsterdam Konservatuvarı'nda Theo Loevendie ile kompozisyon dalında 2007'de tamamladı. Demirel, 2013'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Orkestra Şefliği ve Bestecilik bölümünde sanatta yeterlik derecesi; 2014'te doçentlik ünvanı aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Caz Ana Sanat Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türk Müziği ile ilişkili eserlerinden oluşan "Makamsız " adlı çağdaş müzik albümü 2006 yılında Türkiye'de Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Evrim Demirel Ensemble ismiyle performanslar sergileyen besteci, Ada (2013) adlı ikinci albümünü bu toplulukla birlikte yaptı. Makamsız projesi kapsamında 2022'de "Kadim" adlı albümü çıkardı. Ahmet Ümit'in Ninetta'nın Bileziği romanınından uyarlanan Ninatta adlı operayı besteledi. Eserin ilk gösterimi 2017-18 sezonunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Süreyya Operası'nda gerçekleşti.

Çağdaş Oruç ise, Nefesli sazlara ve caza olan merakı yüzünden İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Mike Wilkens’dan ve Oğuz Büyükberber’den saksafon dersi aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde Ricky Ford’dan saksafon ve orkestra, Raci Pişmişoğlu’ndan orkestra, İmer Demirer’den orkestra ve ileri doğaçlama teknikleri, Kamil Özler’den orkestrasyon, Cengiz Baysal’dan orkestra, Selen Gülün’den armoni, modal armoni ve kompozisyon, Donovan Mixon’dan solfej, kulak eğitimi ve orkestra, Jeff Mc Auley’den kompozisyon, Bilgehan Öziş’den ses fiziği, Onur Türkmen’den caz tarihi, Can Kozlu’dan ileri düzey ritmik yapılar dersleri aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Aşkın Arsunan Blueprint Project, Ricky Ford orkestrası, İstanbul Saksafon dörtlüsü, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, İstanbul Superband, Okay Temiz Oriental Wind gibi pek çok orkestrada yer aldı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’nde ve TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’ndaki görevine devam etmektedir.