Salt Galata’da araştırmacı sunumları

Gizem Baykal Özbay’ın, “Çağdaş Türk Sanatında Arabesk Kültür: Gülsün Karamustafa Örneği” başlıklı sunumuyla başlayan etkinlikte Büşra Marmara, “Kepsut Redif Kışlasından Ziraat Mektebine: Bir Eğitim Yerleşkesinin Değerlendirilmesi”; Rana Kelleci, “Çelişkili bir Harita: Sadabad Sarayı, Modernleşme ve Nostalji”; Hilal İşçi Yiğit, “İnönü ve Menderes Dönemlerinde Kahve Kıtlığı: “Gündelik Tüketimden Siyasal Propagandaya” ile Cemre Yeşil Gönenli, “Hayal & Hakikat: Affın ve Cezanın El Kitabı” çalışmaları ortaya konacak.

Bu seri, sanat, mimarlık, tasarım, şehircilik, sosyal ve ekonomik tarih alanlarına odaklı ihtisas kütüphanesinde bulunan 110.000’i aşkın yayın ve archives.saltresearch.org’da çevrimiçi erişime açılan arşiv koleksiyonlarında yer alan 2.200.000’den fazla belge ile mekânsal olanaklardan yararlanan kullanıcı ve araştırmacıların ürettikleri içeriklerin kamuya açılmasını amaçlıyor.



2018’den beri aralıklarla sürdürülen ve herkese açık olan bu programla hem araştırmacılar arasında bilgi ve görüş alışverişini destekleyen hem de kurumun kullanıcılarıyla birlikte öğrenmesini sağlayan bir zemin oluşturulması hedefleniyor.