SAMDOB ''Eni'nin kalbi'' çocuk operasını sahneledi

16 Ekim 2022 Pazar, 16:59

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda ''Eni'nin kalbi'' çocuk operasını bu yıl da çocuklarla buluşturdu. Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserde Eni ve Mano, Kalplerevi'ne ulaşmaya çalışıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş yaptı.

Kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunu Hakkı Kandır, koreografisini ise Çağıl Han Öztornacı üstleniyor.