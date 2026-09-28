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Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Kürk Mantolu Madonna' eserini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Kürk Mantolu Madonna' eserini sahneleyecek

28.09.2026 18:20:00
Güncellenme:
AA
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Kürk Mantolu Madonna' eserini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi Kürk Mantolu Madonna romanından uyarlanan müzikal dramayı sanatseverlerle buluşturacak.
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramayı sanatseverlerle buluşturacak.

Raif Efendi'nin Berlin'de Maria Puder ile yaşadığı derin ilişki üzerinden aşk, yalnızlık ve geç kalmışlık temalarının ele alındığı eser, tiyatro, drama ve dansı bir araya getiren anlatımıyla Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın yapacağı iki perdelik eserin bestesi Kıvanç Fındıklı'ya ait. Sahne uyarlaması ve librettosu Ayşe Ceylan imzasını taşıyan eserin orkestra şefliğini Kutay Maktay üstlenecek.

Başkemancılığını Canan Ünal'ın yapacağı eserin koreografisi Arkın Zirek ve Can Tunalı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dijital tasarımı Aisha Hajiyeva, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon tasarımı ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

"Kürk Mantolu Madonna" müzikal draması, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İlgili Konular: #Tiyatro #Samsun Devlet Opera ve Balesi #kürk mantolu madonna

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