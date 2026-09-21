Sanat, bilim, edebiyat ve felsefe ‘Yeniden Düşünmek’ için aynı sahnede

Liber Kültür Sanat Derneği tarafından hayata geçirilen LİBERİST Kültür ve Sanat Zirvesi, bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Sanat, bilim, edebiyat ve felsefeyi aynı düşünce alanında buluşturan LİBERİST’26, “Yeniden Düşünmek” temasıyla 7 Ekim 2026 Çarşamba günü İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Dünyanın hızla değiştiği, bildiklerimizin ve alışageldiğimiz düşünme biçimlerinin yeniden sorgulandığı bir dönemde LİBERİST’26; farklı disiplinlerin birbirine temas ettiği, yeni soruların ve düşünme biçimlerinin önünü açan bir buluşma alanı yaratmayı hedefliyor.

“Yeniden Düşünmek” teması etrafında şekillenen zirve; sanatın, bilimin, edebiyatın ve felsefenin penceresinden bugüne ve geleceğe yeniden bakmaya çağırırken, katılımcılarını yalnızca dinleyen birer izleyici değil, düşüncenin aktif bir parçası olmaya davet ediyor. Bu yaklaşım, LİBERİST’in özgür tartışma ortamları yaratma ve katılımcılarını aktif birer kültürel özne haline getirme hedefinin de temelini oluşturuyor.

LİBER’İN KİTAP KULÜBÜNDEN KÜLTÜR-SANAT TOPLULUĞUNA UZANAN YOLCULUĞU

LİBERİST’in arkasında, okuma kültüründen doğarak zaman içinde disiplinlerarası bir kültür-sanat topluluğuna dönüşen Liber Kültür Sanat Derneği bulunuyor. 2019 yılında bir kitap kulübü olarak başlayan Liber, 2023 yılında 38 kadın kurucu üyenin öncülüğünde dernekleşti. Bugün 896 kişilik kitap kulübü ağı ve 84 aktif üyesiyle çalışmalarını sürdüren dernek; okuma kültürünü yaygınlaştırmayı, sanatı ve sanatçıyı desteklemeyi, bilimsel düşünceyi teşvik etmeyi ve kültürel mirası evrensel bir yaklaşımla geleceğe taşımayı amaçlıyor. Özgür düşünceye dayalı projeler, etkinlikler ve iş birlikleriyle kültür hayatına katkı sunuyor.

Liber’in yaklaşımının merkezinde ise yalnızca kültür-sanat etkinlikleri düzenlemek değil, okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten insanların birbirinden beslendiği bir zemin yaratmak bulunuyor. Liber, aynı dili konuşan insanların okuyup düşündüğü, üretip paylaştığı ve kendi hayallerinden başlayarak topluma dokunduğu bir alan olmayı hedefliyor.

LİBERİST de bu yaklaşımın en geniş buluşma alanlarından biri olarak, Liber’in kültür, sanat ve düşünce dünyasında kurduğu diyaloğu daha geniş kitlelere taşıyor.

FARKLI DİSİPLİNLER, AYNI SORUNUN ETRAFINDA

LİBERİST’26 sahnesinde bu yıl ana etkinliğin sunuculuğunu/moderasyonunu Erhan Ali Yılmaz üstlenirken, ana konuşmacı olarak Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali yer alacak. Akademiden sanata, bilimden edebiyata ve düşünce dünyasına uzanan farklı alanları bir araya getirecek zirvenin konukları arasında Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, Özlem Gürses, Murat Germen, Emre Zeytinoğlu, Nilay Örnek, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan, Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir, Doç. Dr. Özlem Beyarslan, Prof. Dr. Zekiye Antakyalıoğlu, Yalın Alpay, Cem Alpan, Doç. Dr. Selda Salman, Prof. Dr. Kaan Harun Ökten, Prof. Dr. Emre Şan, Pelin Dilara Çolak, Prof. Dr. Itır Erhart ve Akan Abdula gibi farklı disiplinlerden isimler bulunuyor.

Bir gün boyunca gerçekleşecek panel ve söyleşilerle LİBERİST’26, katılımcılarını yalnızca “Ne düşünüyoruz?” sorusunun değil, “Neden böyle düşünüyoruz ve başka türlü düşünmek mümkün mü?” sorusunun da peşine düşmeye çağırıyor.

GEÇEN YIL YÜZLERCE KİŞİYİ AYNI DÜŞÜNCE ALANINDA BULUŞTURDU

İlki 2025 yılında “Merak” temasıyla gerçekleştirilen LİBERİST, 600 kişiyi aynı çatı altında buluşturdu. Zirvenin dikkat çeken sosyal etki uygulamalarından Askıda Bilet sayesinde 94 üniversite öğrencisi etkinliğe ücretsiz katılarak sanat, bilim, edebiyat ve felsefe eksenindeki oturumları takip etme fırsatı buldu.

Geçtiğimiz yıl gençlerin düşünce ve kültür dünyasına erişimini destekleyen Askıda Bilet uygulaması LİBERİST’26’da da devam edecek. Üniversite öğrencileri, Askıda Bilet desteğiyle “Yeniden Düşünmek” teması etrafında gerçekleşecek ufuk açıcı oturumlara ücretsiz katılabilecek; farklı disiplinlerden düşünür, akademisyen, sanatçı ve yazarlarla aynı düşünce alanının parçası olabilecek.

“YENİ DÜŞÜNCELERİN BAŞLADIĞI BİR ALAN YARATMAK İSTİYORUZ”

Liber Kültür Sanat Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ferah Türel, LİBERİST’26’yı şu ifadelerle anlatıyor: “LİBERİST’i konuşmaların dinlendiği ve ardından evlere dönüldüğü bir etkinlik olarak görmüyoruz. Bir düşüncenin, yeni bir soru ile yeni bir düşünme biçiminin keşfedileceği bir alan olarak görüyoruz. ‘Yeniden Düşünmek’ bizim için bildiklerimizi reddetmek değil; bildiğimizi sandıklarımızı yeniden sorgulama cesareti göstermek demek. Farklı disiplinleri, farklı kuşakları ve farklı bakış açılarını aynı ortamda buluşturmanın yeni düşüncelerin önünü açacağına inanıyoruz.”

Yeni sorular sormaya, bildiklerinize başka bir yerden bakmaya ve belki de bazı fikirlerinizi değiştirmeye hazır olun. Sanat, bilim, edebiyat ve felsefenin farklı pencerelerinden dünyayı “Yeniden Düşünmek” için LİBERİST’26, 7 Ekim 2026’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde.