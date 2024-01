Sanat güncesi

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:00

Tiyatro





Trabzon DT “Medyum”

Trabzon'un sanatseverleri için heyecan verici bir etkinlik kapıda! Ünlü yazar Sam Bobrick'in kaleminden çıkan "Medyum," Türkçeye uyarlanarak Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenmeye hazırlanıyor. Bu komik ve heyecan dolu cinayet gizemi, seyircilere kahkaha dolu bir deneyim sunmaya geliyor. Çevirmen Özgür Özdural ve yönetmen Tayfun Erarslan önderliğinde, başarılı bir ekip tarafından canlandırılan "Medyum", 25, 26 ve 27 Ocak'ta saat 2000'de sahne alacak. Oyuncu kadrosunda Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Çanakoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Murat Aşar gibi deneyimli isimler bulunuyor. Oyun, keskin zekâsı, kusursuz komedi zamanlaması ve beklenmedik kıvrımlarıyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, cinayet gizemi etrafında şekillenen olay örgüsü içinde komik şüphelilerle tanışacak ve birbirinden eğlenceli anlara şahit olacaklar. Trabzonlu tiyatro tutkunları, bu heyecan dolu tiyatro oyununu kaçırmamak için 25,26 ve 27 Ocak tarihlerini takvimlerine işaretleyebilirler. Atapark Haluk Ongan Sahnesi, bu unutulmaz gösteriye ev sahipliği yapacak.

Düşkapanı Sanat Merkezi "O Kız Buraya Gelecek"



"O Kız Buraya Gelecek" adlı oyun, seyircilere geçmişin derinliklerine dokunan bir yolculuk vadediyor. Evren Ersan'ın kaleminden çıkan bu etkileyici oyun, 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Düşkapanı Sanat Merkezi Necdet Ersan Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak. Başaran, sevgilisi Melis tarafından terkedildiğinde, hayatı adeta altüst olmuş durumda. Bu acı verici anı geride bırakamayan Başaran'ın tek dileği, o kara günü geri alabilmek. Ancak zaman, sürekli doğrusal bir akışa sahipken, Başaran'ın çabası geçmişi değiştirmek için bir mücadeleye dönüşüyor. Evren Ersan'ın yazdığı ve Omad Darvishi'nin yönettiği "O Kız Buraya Gelecek," izleyicilere zamanın akışına karşı bir direnişin ve geçmişin yaralarını sarma çabasının hikâyesini sunuyor. Herkesin içsel bir yolculuğa çıkacağı bu oyun, duygu dolu anlarıyla seyircilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 25 Ocak'ta Düşkapanı Sanat Merkezi Necdet Ersan Sahnesi'nde sahnelenecek olan bu oyun, hayatın içinden bir kesiti işleyerek seyircilere düşündürücü anlar sunacak. "O Kız Buraya Gelecek" ile duygu dolu bir tiyatro deneyimi için biletlerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın!





Ankara DT/Yüzyıllık Destan “Ateş”



Ankara Devlet Tiyatrosu, unutulmaz bir destanla seyircilerin karşısına çıkıyor. "Ateş" adlı yüzyıllık destan, kendi vatanında tutsak edilmiş bir halkın hikâyesini anlatıyor. Acı, yokluk ve yoksullukla mücadele eden bu halk, Anadolu topraklarında zaferin ve direnişin sembolü olmuştur. Yazar Haluk Özenç'in kaleminden çıkan bu destan, Anadolu'nun zorlu topraklarında, imkânsızlıklar içinde dahi asla vazgeçmeyen bir milletin hikâyesini ele alıyor. Vatanını bölmeye niyetlenenlere karşı net bir mesajla, bu milletin birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurguluyor. "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle yoğrulmuş bir direniş destanı olarak öne çıkıyor. Barış Erdenk'in yönetmenliğinde sahnelenen bu büyük prodüksiyon, 23, 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta saat 20.00'de Akün Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Proje koordinatörlüğünü Gonca Eryiğit'in üstlendiği gösteri, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Opera ve Bale







Ankara DOB "Arşın Mal Alan"



Ankara Devlet Opera ve Balesi, unutulmaz bir kahkaha ve romantizm dolu operetle seyircilerini buluşturuyor! "Arşın Mal Alan," 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sahnelenecek. Esger, evlenme çağına gelmiş, varlıklı bir tüccar olan teyzesi Cahan'la birlikte yaşamaktadır. Geleneksel görücü usulü evliliklere karşı çıkan Esger, kendi seçimini yapmak ister. Süleyman, Esger'in yakın arkadaşı, ona yardım etmek için planlar yapar. Esger, “arşın malcı” kılığına girerek kızları ziyaret edecek, içlerinden birini seçecektir. Ancak işler beklediğinden farklı bir hal alır. Esger'in seçtiği kız Gülçöhre ile babası Soltan Bey arasında çıkan karmaşık durumlar, romantizm ve komedi dolu anları beraberinde getirir. Gülçöhre'nin istemediği bir evlilik için babası Soltan Bey, Esger'le evlenmesini ister. Ancak Esger, sevgilisi Gülçöhre'ye gerçekleri anlatmaya karar verir. İki aşık, birbirlerine olan sevgilerini ilan etmek için ellerinden geleni yaparlar.





Konser





CSO Ada Ankara / Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası-Önder Baloğlu



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 26 Ocak'ta unutulmaz bir konserle müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel gecede Alman Şef Prof. Reinhard Goebel yönetimindeki orkestra, Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu'nu ağırlıyor. Önder Baloğlu, ülkemizdeki Devlet Senfoni Orkestraları ve birçok uluslararası sahnede başarılı konserlere imza atan bir keman virtüözüdür. Aynı zamanda oda müziği tutkunu olan sanatçı, bu konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile bir araya gelerek unutulmaz bir performansa imza atacak. Konserde, klasik dönemin üç önemli bestecisinin eserlerine yer verilecek. "İsveçli Mozart" olarak anılan Joseph Martin Kraus'un etkileyici "Violin Obligato"su, "İngiliz Mozart" Thomas Linley'in Fa majör tonundaki Keman Konçertosu ve Mozart'ın eşsiz "Haffner Serenat"ı dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. 26 Ocak Cuma günü saat 20.00'de CSO ADA ANKARA Ana Salon'da gerçekleşecek bu özel konser, müzikseverleri tarihi bir yolculuğa davet ediyor. Biletlerinizi şimdiden ayırtın ve bu müzik dolu gecede yerinizi alın!





CSO Ada Ankara / Film On The Stage



Ersin Ayhan'ın yönetmenliğini üstlendiği muhteşem bir performans geliyor! "Film On The Stage," sinema tarihine damgasını vurmuş unutulmaz filmleri, film müziklerini ve temalarını sahneye taşıyor. 27 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Ana Salon'da gerçekleşecek bu özel gösteri, izleyicilere sinemanın büyülü dünyasında unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor. Efsanevi filmler arasında yer alan Titanik, Baba, Kadın Kokusu, Pulp Fiction, Gladyatör, Cesur Yürek ve daha birçok film, Musa Göçmen Orkestrası ve şef Musa Göçmen tarafından canlandırılacak. Solistler Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören, film müziklerini eşsiz sesleriyle hayata geçirecek. Galip Emre'nin koreografisi, seçkin dansçılarımızın film sahnelerini canlandıracağı bir görsel şölen sunacak. Kostüm tasarımı Gökçe Şener, ışık tasarımı Mustafa Bal, yönetmen yardımcılığı Azra Bölek Güllü, görsel tasarım Çağlar Ülker ve Fırat Tügen, afiş tasarımı Ecem Şirin, dijital medya yönetimi Cansu Battal tarafından özenle hazırlandı. Film On The Stage, sinema tutkunlarını ve sanatseverleri unutulmaz bir deneyime davet ediyor. Biletlerinizi hemen alın ve bu muazzam performansın tadını çıkarın!





Sergi







Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi / Ankara





“ Duygu” Merih Demirkol

Sanat eserinin doğuşundaki erteleme ve yeniden doğma sürecini keşfe çıkan sergi, sanatçının eserini yaratma sürecine dair derin bir bakış sunuyor. Merih Demirkol'un ifadesiyle, her sanat eseri başlanmış olmaya olan borcunu erteleyerek yoluna devam eder. Sanatçı, bu erteleme anlarında nefes alır ve bir uyurgezer gibi uyanık, fakat uyandırılmamış bir halde bulunur. Sanatsal üretim ise, hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın, dile açılmış bir savaşla şekillenir. Sanatçının dile neden savaş açtığının açıklanması ise zordur ve her seferinde bir tökezleme noktasıdır. Çünkü sanatçının söylemek istediği şey, sadece o anda ve o şekilde ifade edilebilir. Sanat eserinin varoluş nedeni, izleyiciyle paylaşılamayan bir içsel gerekçe taşır. Bu noktada, sanatçının ürettiği eserin izleyiciyle birlikte bir anlam arayışına davet ettiği vurgulanır. Sanatçı, eserini üretirken izleyiciyi yaratıcı bir sürece dahil etmekte ve her izleyicinin kendi yorumunu katmasını beklemektedir. "Duygu" sergisi, izleyicilere sanatın uyurgezer yolculuğunu ve dile açılan savaşı keşfetmeleri için bir fırsat sunuyor. Merih Demirkol'un "düş işçisi" kimliğiyle eserlerini şekillendirdiği bu sergiyi, 4 Şubat tarihine kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edebilirsiniz.





Galeri Siyah Beyaz “1+1=1”/Ankara

Galeri Siyah Beyaz, 40. yılında sanat dünyasının öne çıkan ikililerinden Alev Ermiş Mavitan ve Bihrat Mavitan'a ev sahipliği yapıyor. Sanatçı eşleşmelerine odaklanan galeri, sanatçı ikililerinin birlikte üretme pratiğine ve yaşam pratiklerine odaklanan sergilerle sezonunu zenginleştiriyor. "1+1=1" isimli sergi, 3 Şubat 2024 tarihine kadar, Pazar hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Bu özel sergide Alev Ermiş Mavitan ve Bihrat Mavitan, sanatsal pratiklerini bir araya getirerek izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Alev'in resimleri ile Bihrat'ın heykelleri, malzeme, boyut ve imge aracılığıyla birbirleriyle etkileşime giriyor. Yağlıboya, kösele, bronz, pastel boya gibi farklı malzeme içerikleri, iki ve üç boyutlu işlerde öne çıkıyor. Özellikle Alev Ermiş Mavitan'ın kimlikli cam altı boyama tekniğinin Bihrat Mavitan tarafından boyutlandırılmasıyla ortaya çıkan "Cam Altı Heykel" adlı eserler, gölgesi düşen bir resim olarak heykelin formülize edilmiş halini izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçı ikilisi, bu sergiyle A’sı Alev, B’si Bihrat mottosundan ilham alarak ortaya çıkan farklı dinamikleri keşfetmeye davet ediyor. Galeri Siyah Beyaz, sanatseverleri ve ziyaretçileri, Alev Ermiş Mavitan ve Bihrat Mavitan'ın eşsiz birlikteliğini ve ortaya koydukları eserleri keşfetmeye bekliyor.





Cumhuriyet Kültür Merkezi/Ankara





"Muhteber Demirtaş "Cumhuriyet Kadınları"





Ressam Muhteber Demirtaş'ın renk cümbüşü ve özgün teknikleriyle oluşturduğu "Cumhuriyet Kadınları" sergisi, Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Eserlerinde kadın figürünü öne çıkaran Demirtaş, özgürlüğün ve gücün sembollerini resmederek izleyicilere güçlü bir mesaj iletiyor. Sergi, Cumhuriyet döneminin kadın portrelerini resim aracılığıyla anlatarak tarihsel bir yolculuğa davet ediyor. Sergi, Demirtaş'ın sanat yolculuğunu ve kariyerini gözler önüne seriyor. Beşikdüzü'nde başlayan sanat yolculuğu, Gazi Üniversitesi'nde devam etmiş ve emeklilik sonrası sanat atölyesindeki üretimlere kadar geniş bir perspektife yayılmış. Sanatçının eserleri, zengin renk paleti, detaylı kompozisyonlar ve duygu yüklü fırça darbeleriyle dikkat çekiyor. Eşi Yusuf Demirtaş ile birlikte devam ettirdiği sanat atölyesinin üretim süreci, sergi ziyaretçilerine sanatçının kişisel ve sanatsal evrimini anlama fırsatı sunuyor. “ Cumhuriyet Kadınları” sergisi, 01 Şubat tarihine kadar Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde görülebilir. Muhteber Demirtaş'ın estetik şöleni, keşfetmek isteyen sanatseverleri bekliyor.





Kitap







Aklın Uçurumunda/Melih Yıldız

Bu etkileyici kitap, psikolog yazar Melih Yıldız'ın kaleminden çıkmış, bilim, sanat ve edebiyat dünyasının derinliklerine inen bir yolculuğa davet niteliğinde. "Aklın Uçurumunda" adını taşıyan eser, zihinsel derinlikleri ve yaratıcılığıyla tanınan birçok ünlü karakterin hayat hikâyelerine odaklanıyor. Kitap, Sabahattin Ali, Neyzen Tevfik, Yahya Kemal, Şükûfe Nihal, Fikret Muallâ gibi Türk kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yaşamlarından dokunaklı kesitlere yer veriyor. Bu aykırı kişiliklerin, unutulmaz eserlerine ve yeteneklerine rağmen akıl hastaneleriyle kesişen hayatlarını detaylı bir şekilde ele alıyor. Ayrıca, Fahri Celal, Mazhar Osman gibi ülkemizde psikoloji biliminin gelişmesine katkıda bulunan bilim insanlarının çabalarına da vurgu yaparak, okuyucuya bu aykırı dünyanın derinliklerinde bir yolculuk sunuyor. Kitap, her biri kendi içinde özgün bir dünya barındıran bu aykırı karakterlerin yaşamlarını, aklın uçurumlarındaki mücadelelerini ve sanatla bilimin kesişim noktalarını keşfetmeye yönlendiriyor. Melih Yıldız'ın akıcı üslubu ve derinlemesine araştırmalarıyla şekillenen bu eser, okuyuculara sadece bir biyografi derlemesi sunmanın ötesinde, zihinsel ve duygusal bir keşif vaat ediyor. Bu kitap, okuyucularını sadece geçmişin büyük isimlerinin hayatlarına değil, aynı zamanda kendi içsel keşiflerine davet ediyor. "Aklın Uçurumunda," Melih Yıldız'ın derinlikli bakış açısıyla şekillenmiş, sanat ve bilim dünyasının ışıltılı ve çoğu zaman göz ardı edilen yönlerini gün yüzüne çıkararak, edebi bir serüven sunuyor.