Sanatta bu hafta

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

PERA FİLM’DEN ‘HAFIZA ODALARI’

Pera Film, SENKRON “Eş Zamanlı Video Sergileri” kapsamında sanatçı, yönetmen ve küratör John Akomfrah’ın tek kanallı işlerinden oluşan bir seçkiyi çevrimiçi olarak sunuyor. Hafıza, zaman ve insani krizlere odaklanan beş filmin yer aldığı “Hafıza Odaları” başlıklı program 15 – 30 Nisan tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesinden ücretsiz olarak izlenebilecek. Seçkide Akomfrah’ın Handsworth Şarkıları, Dokuz İlham Perisi, Kanıt, Kimin Kalbe İhtiyacı Var ve Çocuk Gibi Konuş adlı filmleri yer alıyor.

Handsworth Şarkıları’nda 1980’ler İngilteresi’nde yaşanan ırksal ve toplumsal kargaşaları ele alan yönetmen, Dokuz İlham Perisi’nde savaş sonrası İngilteresi’ni yeniden inşa etmek üzere Afrika, Karayipler ve Güney Asya’dan başlayan toplu göçün tarihini anlatıyor. Kanıt’ta 1966 darbesinden sonra sömürge sonrası toplumların durumuna mercek tutan Akomfrah, Kimin Kalbe İhtiyacı Var’da bir grup arkadaş ve sevgilinin yaşamlarından 10 yıllık bir kesite odaklanırken, Çocuk Gibi Konuş’ta ise kontrolden çıkan bir olay sonucu hayatları geri dönülmez bir şekilde değişen üç arkadaş arasındaki ilişkileri anlatıyor.

‘AMPORA’ BUGÜN...

Kolombiyalı yönetmen Simón Mesa Soto, ilk uzun metrajlı filmiyle yozlaşma ve çaresizliğin bir portresini çiziyor. İstanbul Film Festivali kapsamında, “Ampora” adlı film, bugün saat 19.00’da Cinewam City’s 3’te gösterilecek.

Uzun süren gece vardiyasının ardından eve dönen Amparo, 18 yaşındaki oğlu Elias’ın askere alındığını ve ertesi gün, sınırdaki cepheye gönderilmek üzere yola çıkarılacağını öğrenir. Oğlunun kaderi, ne yapması ya da kimden yardım istemesi gerektiğini bilmeyen, çaresiz Amparo’nun ellerindedir. İzleyicisini Medellin sokaklarında tekinsiz bir yolculuğa çıkaran Amparo, bürokrasinin bunaltan doğasıyla bir annenin sınırsız cesaretini başarıyla yansıtan bir dram. Başroldeki Sandra Melissa Torres, profesyonel oyunculuk geçmişi olmamasına rağmen, sakin ve etkileyici performansıyla dikkat çekiyor.

‘HALİKARNAS, SULAR, TOPRAKLAR VE YOLLAR’

İzmir’deki Ayzeradant Galeri “Halikarnas, Sular, Topraklar ve Yollar” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Deniz, nehir ve göllerimizin hızla kirlendiğine vurgu yapan galeri, Halikarnas Balıkçısı’nın öykü ve romanlarından hareketle, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın metinlerini sanatla ilişkilendirerek sulardaki kirliliğe dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Küratörlüğünü Nihat Özdal’ın, yardımcı küratörlüğünü Yekateryna Grygorenko’nun üstlendiği sergi, Halikarnas Balıkçısının “yolculuklara çıkaran” metinlerinden hareketle sanatın ve edebiyatın birleştirici renklerini Kösem Zeytin Yağı Müzesi içerisindeki galeride ziyaretçilere sunuyor.

Sergide, Bihrat Mavitan, Arca Yalçın, Melike Çetin, Oğuz Gököz, Soner Akbin, Nurda Topsakal, Serhat Erdem, Leyla Günaydın, Buket Kuzucuoğlu, Gülay Özkan, Şebnem Akdeniz, Gülen Eren, İlayda Çetin, Beste Erener, Cemal Şamlı, Neda İsmail Atar, Seda Öztüre ve Buse Atay’ın işleri izleyiciyle buluşuyor.

“Halikarnas, Sular, Topraklar ve Yollar” sergisi 16 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

KARA KOMEDİ BİR OYUN: SIR

Ahmet Kazanbal’ın yönettiği tek perdelik oyun, “Sır” yarın saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de sahnelenecek.

Cesar Ödüllü Alexandre De La Patelliere & Matthieu Delaporte’ nin yazdığı oyunda, Tayanç Ayaydın, Emel Çölgeçen, Anıl Çelik, Tolga Güleç ve Şeyma Gökçe Cengiz rol alıyor.

Sıradan bir aile yemeğinde gelişen sıra dışı olaylar, zamansız ortaya saçılan itiraflar... yükselen tansiyonla birlikte yaşanan absürtlükler...

Dram ile durum komedisini harmanlayan; aileye, aşka ve dostluğa dair kara komedi bir tiyatro oyunu...