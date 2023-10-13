Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:10

Seyrantepe Sanayi Mahallesi, kent belleğinde yan sanayi ve tamir servisleriyle bilinse de aynı zamanda yıllardır İstanbul’da birçok sanatçının yaratıcı üretimlerini yaptıkları atölyelerin adresi.

“Sanayiden Manzaralar” sergisi ile atölyeleri bu bölgede yer alan sanatçılardan Mahmut Aydın, Can Aytekin, Mahmut Celayir, Antonio Cosentino, Ahmet Elhan, Leyla Emadi, İnci Furni, Aynur Önürmen, İrfan Önürmen, Kemal Seyhan Rüçhan Şahinoğlu ve Demet Yalçınkaya’nın serginin kavramsal çerçevesine uygun olarak üretilmiş yeni eserlerini kapsayan bir seçkiye yer veriyor.

Sergi 12 sanatçının atölyelerine adres olarak seçtiği bölgeyle girdiği teması takibe alıyor ve bu teması “manzara” ile birleştirerek izleyiciyi sanayi ile birlikte düşünmeye davet ediyor. Sergi, 30 Kasım tarihine kadar Summart’ta ziyaret edilebilir.