‘Saraydan Kız Kaçırma’ sahnede
Türk-Osmanlı kültürünün etkisiyle oluşan ve 16. yüzyıldan itibaren Avrupa’yı etkisi altına alan “Turquerie” akımının en güzel müzikal örneklerden biri olan “Saraydan Kız Kaçırma” operası, 15 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30’da yeniden Samsun seyircisiyle buluşacak.
W.A. Mozart’a ait “Saraydan Kız Kaçırma” operası Belmonte adındaki İspanyol soylusunun uşağı Pedrillo ile beraber, Selim Paşa’nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak olarak bulunan sevgilisi Konstanze’yi ve onun hizmetçisi Blonde’yi paşanın harem bekçisi Osmin’in elinden kurtarmaya çalışmasını anlatır.
Orkestra şefliğini Benoit Fromanger’in üstlendiği “Saraydan Kız Kaçırma” operasının sahne kurgusu Tuncay Kurtoğlu ve Cenk Bıyık imzası taşıyor.
Belmonte rolünde Ufuk Toker, Konstanze rolünde Görkem Ezgi Yıldırım, Osmin rolünde Engin Suna, Blonde rolünde Fatma Hande Kocatürk, Pedrillo rolünde Ulaş Kocatürk, Selim Paşa rolünde Cenk Bıyık’ın yer aldığı “Saraydan Kız Kaçırma” operası iki perde olarak sahnelenecek.
Koro şefliğini Raushan Baigulakova’nın üstlendiği eserin sahne ışığı O. Murat Yılmaz tarafından yapıldı. Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın da sahne üstünde yer aldığı, modern öğelerle bezeli “Saraydan Kız Kaçırma” operasının başkemancılığını Didem Tepe üstleniyor.
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