Şarkıcı Yalın sonbaharda Anadolu turnesine çıkacak

Türk pop müziği yorumcusu Yalın, Anadolu turnesinde Konya, Eskişehir ve Adana'da müzikseverlerle buluşacak.
Konya'da 26 Eylül'de Selçuklu Kongre Merkezi Açıkhava Sahnesi'nde başlayacak turne, 7 Ekim'de Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda devam edecek.
Yalın'ın turne programı, 17 Ekim'de Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Açıkhava Sahnesi'nde vereceği Adana konseriyle sona erecek.
Geniş bir repertuvar ve özel sahne şovlarının sunulacağı konserlerin biletleri Biletinial etkinlik biletleme platformu üzerinden temin edilebilecek.