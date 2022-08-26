"Şarkılar Devam Etsin!" çocuklar için müzik atölyesi 27-31 Ağustos'ta

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:37

Şarkılar Devam Etsin! müzik atölyesi kapsamında Robert Kolej’de eğitim alan gönüllü lise öğrencileri, 6 gün boyunca oyunlar, enstrüman tanıtımları, şarkı söyleme ve dans eşliğinde çocuklarla bir araya gelecek.

*Katılımcılar, 10.00-12.30 veya 13.30-16.00 gruplarından yalnızca birine kayıt yaptırabilir.

Atölyeye katılım ücretsiz.

ATÖLYE HAKKINDA

Robert Kolej koro ve orkestra üyelerinden 17 gönüllü öğrenciden ve 2 görevli öğretmenden oluşan ekibin müzik alanındaki bilgi ve deneyimlerini 8-12 yaş arası ilgili çocuklar ile paylaşmak istediği, 26-31 Ağustos arası 6 gün boyunca sürecek olan atölyede 10.00-12.30 arasında 50 kişilik sabah grubu ile 13.30-16.00 arası öğlen grubu ile ayrı çalışılacak. Tanışma ve ısınma oyunları, müzikle ilgili genel kültürü artırıcı temel enstrüman/besteci/müzik türleri/müzisyenlerin tanıtımı, ses ve nefes egzersizleriyle kulak ve ritim yeteneklerinin geliştirilmesi, birlikte şarkılar öğrenip söylenilmesi etkinlikleri planlanıyor. Bu 6 günlük atölyenin son gününde katılımcıların müzik alanında öğrendikleri yeni bilgiler ile bir konser verilmesi hedefleniyor.

* 26-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Şarkılar Devam Etsin! Müzik Atölyesi, olumsuz hava koşulları sebebiyle 27-31 Ağustos tarihine alınmıştır.