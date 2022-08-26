"Şarkılar Devam Etsin!" çocuklar için müzik atölyesi 27-31 Ağustos'ta
8-12 yaş çocuklar müzikle buluşuyor; "Şarkılar Devam Etsin!" müzik atölyesi başlıyor.
Şarkılar Devam Etsin! müzik atölyesi kapsamında Robert Kolej’de eğitim alan gönüllü lise öğrencileri, 6 gün boyunca oyunlar, enstrüman tanıtımları, şarkı söyleme ve dans eşliğinde çocuklarla bir araya gelecek.
*Katılımcılar, 10.00-12.30 veya 13.30-16.00 gruplarından yalnızca birine kayıt yaptırabilir.
Atölyeye katılım ücretsiz.
ATÖLYE HAKKINDA
Robert Kolej koro ve orkestra üyelerinden 17 gönüllü öğrenciden ve 2 görevli öğretmenden oluşan ekibin müzik alanındaki bilgi ve deneyimlerini 8-12 yaş arası ilgili çocuklar ile paylaşmak istediği, 26-31 Ağustos arası 6 gün boyunca sürecek olan atölyede 10.00-12.30 arasında 50 kişilik sabah grubu ile 13.30-16.00 arası öğlen grubu ile ayrı çalışılacak. Tanışma ve ısınma oyunları, müzikle ilgili genel kültürü artırıcı temel enstrüman/besteci/müzik türleri/müzisyenlerin tanıtımı, ses ve nefes egzersizleriyle kulak ve ritim yeteneklerinin geliştirilmesi, birlikte şarkılar öğrenip söylenilmesi etkinlikleri planlanıyor. Bu 6 günlük atölyenin son gününde katılımcıların müzik alanında öğrendikleri yeni bilgiler ile bir konser verilmesi hedefleniyor.
* 26-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Şarkılar Devam Etsin! Müzik Atölyesi, olumsuz hava koşulları sebebiyle 27-31 Ağustos tarihine alınmıştır.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- Müstehcen görüntülerin ardından istifa etti
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
- Meral Akşener: 'O şerefsizi Saray'da ağırladılar'
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- Sosyal medya Gülşen için ayağa kalktı
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'