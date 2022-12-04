Say Yayınları’ndan nitelikli seçkiler!

04 Aralık 2022 Pazar, 00:02

Kısa Demokrasi Tarihi / John Keane: Demokrasinin geleceği hakkındaki kötümserlik dalgasına karşı kürek çeken, demokratik ideallerin ve uygulamaların tarihi konusunda seçkin bir uzman olan yazar John Keane, Kısa Demokrasi Tarihi’nde (Çeviren: Ali Nalbant), demokrasinin en eski meclis demokrasilerinden Avrupa tarzı seçim demokrasisine ve günümüzde hâkim duruma gelmiş olan gözetim demokrasisine doğru geçirdiği evrimi inceliyor.

Ajan Sonya / Ben Macintyre: Ajan Sonya (Çeviren: Nurdan Soysal), 1942’de İngiltere’nin sakin bir köyünde bir kadın üç çocuğu ve yakınlarda çalışan eşiyle birlikte küçük bir kulübede yaşayan ve yaşamı boyunca Çinliler, Japonlar, Naziler ve MI5, MI6 ve FBI tarafından peşine düşülen ancak her defasında kaçmayı başaran bir casusun Ursula Burton hikâyesi. 20. yüzyılda faşizm, komünizm ve Batı demokrasisi arasındaki ideolojik çatışmayı yansıtan roman zamanımızın casus savaşlarına da yeni bir ışık tutuyor.

Bir Solukta Dünya Mitolojisi / Hannah Bowstead: Tüm mitler hep aynı birkaç temel soruyu yanıtlamaya çalışır: Nereden geldik? Niçin yaşıyoruz? Neden ölümlüyüz? Çok farklı kültür ve inançlara dayanıyor olmalarına karşın bütün bu öykülerin pek çoğu çarpıcı benzerlikler içerir.

Örneğin Hannah Bowstead’in Bir Solukta Dünya Mitolojisi’ndeki (Çeviren: Sinan Köseoğlu) mitlerde sellerle, toprak analarla, gök babalarla, ejderhalarla, insan-hayvan karışımı yaratıklarla çok sık karşılaşacak, dünyanın dört bir yanına dağılmış pek çok halka ait birbirinden ilginç mitleri bir solukta okuyacaksınız.

Karanlık Çağ Tarihi / Charles William, Chadwick Oman: MS 476 yılında Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünden sonra Avrupa’daki güçler dengesi ve kültürel yapı hızla değişti. Karanlık Çağ yaklaşık altı asır devam eden bir dönemdi ve bu süre boyunca Avrupa halen bunun ne olduğunu ve Roma’nın çöküşünü takip eden kaostan nasıl çıkacağını düşünüyordu.

Charles William ve Chadwick Oman, Karanlık Çağ Tarihi’nde (Çeviren: Ekin Duru) Bizans İmparatorluğunun iç ve dış mücadeleleri, Emevilerin İspanya’ya egemen olması, Lombardların İtalya’yı fethi, Şarlman’ın iktidar yılları, Vikingler ve modern Avrupa’nın ortaya çıkışına etkide bulunan daha birçok önemli olayı ayrıntılarıyla sunuyor.

Bilim ve Dünya / Alfred North Whitehead: Whitehead’in en çok okunan felsefi yapıtlarından Bilim ve Modern Dünya (Çeviren: Sercan Çalcı), 1925’te Harvard Üniversitesi’nde verilen sekiz derslik Lowell Dersleri dizisine dayanır. Whitehead kitabının “geçtiğimiz üç yüz yıl boyunca Batı kültürünün, bilimin gelişiminden etkilenen birtakım yönlerine ilişkin bir çalışmayı somutlaştırdığı”nı yazar. “Kitabın püf noktası hâkim bir felsefenin karşı koyulamaz öneminin duyumsanmasıdır.” der.

John Dewey, Bilim ve Modern Dünya’yı “bilim, felsefe ve yaşamın henüz yeni beliren meseleleri arasındaki mevcut ilişkiler konusunda, genel okur açısından en önemli yeniden değerlendirme” olarak niteler.

Herbert Read ise şöyle yazar: “Bu, Descartes’ın Yöntem Üzerine Konuşma’sından bu yana, bilim ile felsefenin ortak sahasında yayımlanmış en önemli kitaptır. Bütün yaşam ve varlık kavramımızda bir devrimin içeriğini somutlaştırmakta, sadece bilim ve felsefenin değil, dinin ve sanatın kategorilerini de yeniden yorumlamaya çalışmaktadır.”

Gezegen Fabrikası / Elizabeth Tasker: Bugüne dek binlerce “ötegezegen” keşfedildi ve sayıları hızla artıyor. Yeni keşfedilen bu dünyalar en fantastik bilimkurgu kitaplarında hayal edilenlerden çok daha yabansı. Aralarında bir yılı Dünya zamanıyla birkaç hafta süren, Jüpiter’den büyük gaz devleri de var, iki güneşli karasal gezegenler de. Hatta bazılarının güneşi bile yok!

Katran okyanuslarıyla kaplı elmas mantolu gezegenler mi ararsınız, yoksa bir yarımküresi sürekli kış, diğer yarımküresi sürekli yaz olanlar mı. Tüm yüzeyi okyanuslarla örtülü su dünyaları mı, yoksa tamamen magma deniziyle örtülü volkanik dünyalar mı. Elizabeth Tasker, Gezegen Fabrikası’nda (Çeviren: Mehmet Emin Özel) bu gezegenlerin öyküsünü anlatıyor.

Telomeraz Devrimi / Michael Fossel: Bir vücut hücresi bölündüğünde telomerler yani kromozomların uç kısımları kısalır. Telomer kısaldıkça hücrenin kendi moleküllerini onarma yeteneği azalır ve vücut hücreleri 40 ila 60 kez bölündükten sonra bölünme yetisini kaybeder, yani yaşlanır. İnsanın yaşlanması da vücudundaki trilyonlarca hücrenin yaşlanmasının sonucudur.

Ama vücut hücrelerinin aksine üreme hücreleri ve kök hücreler yaşlanmaz, sonsuza dek bölünebilirler, çünkü telomeraz denen enzimi üretirler ve bu enzim de kısalan telomerleri tekrar uzatır, böylece hücrenin genç kalmasını sağlar.

Michael Fossel’in Telomeraz Devrimi (Çeviren: Elanur Yılmaz), insan ömrünün uzatılmasında, yaşlanmanın durdurulmasında ve yaşlanmaya bağlı hastalıkların tedavisinde telomerazın nasıl kullanılacağını açıklıyor.

Sevme Sanatı / Erich Fromm: Sevme Sanatı (Çeviren: Işıtan Gündüz), bu sanatın nasıl ve hangi araçlarla icra edileceğinin anlatıldığı bir reçete ya da sevginin ne olduğu konusunda binlercesi bulunan bir kişisel gelişim kitabı değil. “Sevmek” eyleminin ana hatlarını belirleyen ve bunu felsefe ve psikoloji temelinde ele alan, incitmeyen, eleştirmeyen bir kitap.

Pek çok dile çevrilen, yayımlandığı u¨lkelerde milyonlarca satan bu kitap, Erich Fromm’dan insanlığın geleceği için hu¨manist bir yaklaşım, sevme hakkında kusursuz bir felsefi manifesto!

Bulmaca Filmler / Warren Buckland: Warren Buckland’in Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya sinemasından, Kayıp Otoban, Altıncı His, Memento, Koş Lola Koş, 2046 ve Aşk Zamanı, İhtiyar Adam gibi geleneksel film yapım pratiklerinin dışındaki filmler üzerinden farklı bir okuma yapan Bulmaca Filmler’i (Çeviren: Warren Buckland), Amerikan bağımsız sinemasını, Avrupa ve uluslararası sanat filmlerini ve avangart sinemanın bazı tarzlarını, hikâye anlatımlarının benzerliği temelinde birleştiriyor.