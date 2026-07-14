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SCAMV Hasan Uçarsu kitabını yayımladı

SCAMV Hasan Uçarsu kitabını yayımladı

14.07.2026 16:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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SCAMV Hasan Uçarsu kitabını yayımladı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCAMV), Cevza And Başman anısına 1988’den beri verdiği Altın Madalya’ya 38’inci kez değer görülen besteci Hasan Uçarsu için Faruk Şüyün’un kalema aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu kitabını yayımladı.
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Kitap, SCAMV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman’ın, 6 Aralık 2024 günü And Evi’nde düzenlenen törende, Uçarsu’nun “ulusal bestecilik ekolüne olağanüstü katkıları, ulusal müziği evrensel düzeye taşıyan kompozisyon anlayışı ve eğitimci kişiliği nedeniyle” oybirliğiyle ödüllendirildiğini açıklayan konuşmasıyla başlıyor. 

Kitabın yazarı Şüyün, Uçarsu'nun hayatını ve müziğini anlatmanın kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektirdiğini çünkü burada anlatılanın yalnızca bir yaşamöyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin, sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğu olduğunu belirtiyor.

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