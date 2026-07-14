SCAMV Hasan Uçarsu kitabını yayımladı

Kitap, SCAMV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman’ın, 6 Aralık 2024 günü And Evi’nde düzenlenen törende, Uçarsu’nun “ulusal bestecilik ekolüne olağanüstü katkıları, ulusal müziği evrensel düzeye taşıyan kompozisyon anlayışı ve eğitimci kişiliği nedeniyle” oybirliğiyle ödüllendirildiğini açıklayan konuşmasıyla başlıyor.

Kitabın yazarı Şüyün, Uçarsu'nun hayatını ve müziğini anlatmanın kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektirdiğini çünkü burada anlatılanın yalnızca bir yaşamöyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin, sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğu olduğunu belirtiyor.