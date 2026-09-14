Şehir Tiyatroları yeni sezona hazır

Toplantıya, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Berna Adıgüzel, Özgür Dereli, Müdür Yardımcıları Nilüfer Batmaz ve Berna Beyazkılınç Tezcan ve Başdramaturg Dilek Tekintaş katıldı.

İşsever, İstanbulluların vergileriyle sanat icra eden ödenekli bir sanat kurumunun Genel Sanat Yönetmeni olarak bu buluşmayı, seyircimize hesap vermek anlamında değerli bulduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında; “Dört sezondur, pürüzsüz bir başarı yakaladık. Bu başarıda, her sezon büyük bir aidiyet duygusu, yüksek bir özveri ve bağlılıkla işini en iyi yapmak için gece gündüz çalışan, tiyatromuzun teknik, idari ve sanatsal alanda bütün çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sahnede ve sahne gerisinde, iyi bir ekip çalışması olmadan, bu başarıları yakalamak çok zordur.” diyerek ekibine teşekkür etti. Geçen sezon çalışmalarını özetleyen İşsever ulusal ve uluslararası işbirliği ile üretilen projelerin devam edeceğini belirtti.

USTALARA SAYGI

İBB Şehir Tiyatroları, Ahmet Kutsi Tecer’e vefatının 60. yılında, eseri Köşebaşı ile kukla sanatçısı Tacettin Çınar’a da Hayali’ni Hayali oyunuyla saygı sunacak. Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özertem ise, yeni projeleri anlattı. Özertem; “Hayali’nin Hayali oyunumuz, sevgili Burçak Çöllü yazdı ve Yiğit Sertdemir yönetiyor. Daha sonra Ketçaplı Spagetti çocuk oyunumuz var. Yazan Rainer Hachfeld, çeviren Duygu Atay, Yöneten Eraslan Sağlam. Çok önem verdiğimiz bir projemiz de prova sürecinde olan Köşebaşı. Bu Ahmet Kutsi Tecer’in yazdığı, Hakan Altıner’in yönettiği bir proje.” dedi.

Yenilenen sahnelerin açılış müjdesi verildi

Şehir Tiyatroları’nın 2019’dan itibaren hayata geçirdiği projelerden ve ulaştığı seyirci sayısından bahseden Mahir Polat, Muammer Karaca Tiyatrosu’nun tarihinden, restorasyonundan, içinde açılacak sergi salonundan bahsederek tiyatronun yeniden açılacak olmasının müjdesini verdi. Reşat Nuri Sahnesi’nin ise, Şubat ayında açılacağını, Haldun Taner Sahnesi’nin Mayıs 2027’de açılacağını söyleyen Polat, Haldun Taner Sahnesi’nin yenilenme aşamalarını anlattı.

2026-2027 TİYATRO SEZONUNUN YENİ OYUNLARI

Hayali’nin Hayali

Kırk yılı aşkın Karagöz ve kukla oynatan Hayalî Tacettin Çınar, jübile gecesinde kendi icadı hayal tertibatını kurar ve kendisine emanet edilen en eski hikâyeyi anlatmaya başlar. Çocuk Tacettin'in gözünden hem yurtlarından ayrılıp yeni bir hayat kurmak zorunda kalan bir grup Türk ve Rum mübadilin, hem de ustası Mehmet Yorgi'nin hikayesidir bu.

Sanatkâr geçmiş bugünü değiştirsin diye anlattıkça hikayesini, gölgeler ete kemiğe bürünür. korku ile umudu, acı ile kahkahayı aynı anda içinde taşıyan, birbirine pek benzer insanların hikâyesi görünür.

Burçak Çöllü’nün yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Ali Mert Yavuzcan, Barış Çağatay Çakıroğlu, Caner Bilginer, Cem Baza, Dolunay Pircioğlu, Emre Çağrı Akbaba, Emrah Derviş Soylu, Engin Akpınar, Kutay Kırşehirlioğlu, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Şenay Bağ, Şirin Asutay, Zeki Yıldırım rol alıyor.

Köşebaşı

Köşebaşı, 1940'lı yıllarda, İstanbul'da geçen ve tek bir günün akışını konu alan sıcak bir mahalle hikayesidir. Oyunda, eski ile yeninin çatışmasını, komşuluk ilişkileri ve değişen zaman karşında savrulan insanların dayanışması anlatır.

Ahmet Kutsi Tecer’in bu eseri, yitirilmeye yüz tutmuş insani değerleri, gelenekleri ve ortak mahalle kültürünü mizahi bir dille sahneye taşırken, kapanan bir devre ve kopan insani bağlara samimi bir bakış sunar.

İBB Şehir Tiyatroları, Ahmet Kutsi Tecer’in vefatının 60. yılında, İstanbul kültürüne dair sıcak bir mahalle hikayesini sahneye taşırken, ilk kez sahnelenişinden 80 yıl sonra tiyatromuzun ustalarını ve genç kuşak oyuncularını da sahnede bir araya getiriyor.

Ahmet Kutsi Tecer’in yazdığı, Hakan Altıner’in yönettiği oyunda İskender Bağcılar, Berrin Koper, Cem Uras, Ayşe Kökçü, İbrahim Ulutaş, Ercan Demirhan, Nevzat Çankara Hülya Arslan Soğukçay, Emin And, Selçuk Soğukçay, Salih Sarıkaya, Gökhan Mete, Hikmet Körmükçü, Engin Gürmen, Serkan Bozkurt, Göksel Arslan, Samet Hafızoğlu, Gülce Çakır, Güneş Han, Göksel Arslan, Serkan Bozkurt, Samet Hafızoğlu rol alıyor.

Ketçaplı Spagetti

Axel ve Dieter birkaç gün anneleri olmadan idare etmek zorunda kalınca işler değişir. Yemek yapmak, evi çekip çevirmek ve kendi başlarının çaresine bakmak zorundadırlar. Ekşimiş sütten mutfak kazalarına, beklenmedik misafirlere uzanan üç gün boyunca iki kardeşi türlü maceralar bekler. Peki işler bir felakete mi dönüşecek yoksa düşündüklerinden çok daha fazlasını yapabileceklerini mi gösterecekler? Ketçaplı Spagetti, büyümek, denemek, yanılmak ve “Ben de yapabilirim!” diyebilmek üzerine neşeli bir çocuk oyunu.

Rainer Hachfeld’in yazdığı, Duygu Atay’ın çevirdiği, Eraslan Sağlam’ın yönettiği oyunda Esen Koçer, Fatma İnan, Hakan Örge, Ayşenaz Değerliyurt, Burç Yalçın, Mert Civan Ülgensoy rol alıyor.