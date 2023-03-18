Şehitler anısına Bu Vatan Bizim konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe’nin çok sevilen eseri “Bu Vatan Bizim” ile seyirciyle buluşuyor. Bu akşam saat 20.00’de gerçekleşecek konseri, eserin bestecisi Kıvanç Tepe yönetecek.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00
Şehitler anısına Bu Vatan Bizim konseri
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Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu tarafından gerçekleştirilecek konserde Ceren Mirza Küçük (mezzo soprano), Bilal Doğan (tenor) ve Özgür Aslan (bas) solist olarak yer alırken koro sanatçısı Şahan Gürkan anlatıcı rolünü üstleniyor.

Konserin koro şefi Raushan Baigulakova olacak. “Yaşamaz Ölümü Göze Almayan”, “Bir Hilal Uğruna”, “Kendini Tarihe Verenler” adlı üç bölümden oluşan eserin kompozisyonları, Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Mehmet Akif Ersoy, Nâzım Hikmet gibi ünlü şairlerin şiirlerindeki dörtlüklerden oluşuyor. 


18 mart çanakkale konser

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