Şehitler anısına Bu Vatan Bizim konseri

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 04:00

Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu tarafından gerçekleştirilecek konserde Ceren Mirza Küçük (mezzo soprano), Bilal Doğan (tenor) ve Özgür Aslan (bas) solist olarak yer alırken koro sanatçısı Şahan Gürkan anlatıcı rolünü üstleniyor.

Konserin koro şefi Raushan Baigulakova olacak. “Yaşamaz Ölümü Göze Almayan”, “Bir Hilal Uğruna”, “Kendini Tarihe Verenler” adlı üç bölümden oluşan eserin kompozisyonları, Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Mehmet Akif Ersoy, Nâzım Hikmet gibi ünlü şairlerin şiirlerindeki dörtlüklerden oluşuyor.