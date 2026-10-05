Şehrin Caz Hali: Akbank Caz Festivali yıldızları ağırlayacak

Akbank Sanat ve BKM işbirliğiyle gerçekleştirilen 36. Akbank Caz Festivali, "Şehrin Caz Hali" temasıyla çağdaş cazdan Afro-Küba müziğine, elektronik üretimlerden Akdeniz ezgilerine uzanan zengin bir içerik sunuyor.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un farklı sahnelerine yayılan programda, uluslararası caz sahnesinin öne çıkan isimleri yer alıyor.

Etkinlikler kapsamında 7 Ekim'de ud virtüözü Dhafer Youssef ile vokalist Yazmin Lacey, 8 Ekim'de 10 Grammy ödüllü trompetçi Arturo Sandoval ile vibrafoncu Sasha Berliner, 9 Ekim'de ise davulcu ve prodüktör Kassa Overall müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Grammy ödüllü vokalist Nicole Zuraitis, Doğu ile Batı müziklerini harmanlayan Yasmine Hamdan ve Samora Pinderhughes Trio 10 Ekim'de sahne alacak.

Yarın gerçekleşecek "Caz Kulüpleri Gecesi" serisinde Ezgi Sevgi Can, Cansu Nihal Akarsu ve Cenk Esen farklı mekanlarda performans sergileyecek.

Trompetçi İmer Demirer, 50. sanat yılını 9 Ekim'deki özel konseriyle kutlayacak.

Festival, 11 Ekim'deki kapanış gününde Savina Yannatou & Primavera en Salonico ile Tunuslu vokalist Lamia Bedioui'nin su temasını işlediği "Watersong" projesine ve Londra merkezli Kinkajous grubunun görsel-işitsel şovuna ev sahipliği yapacak.

Sahne performanslarının yanı sıra akademik ve kültürel buluşmalara da imkan tanıyan festivalde, 10 Ekim'de Can Sürmen'in katılımıyla ritim ve ritmik algı üzerine "Kusurlu Zamanlar: Groove'un İnsan Hali" dinleme etkinliği yapılacak.

Sanatçı Sibel Köse ve TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Şefi Cem Tuncer de 11 Ekim'de, caz müziğin gelişiminde yayıncılık kurumlarının rolünü değerlendirecek.