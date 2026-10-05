Selanik'te yönetmenlere saygı

Bu yıl 5-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 67. Selanik Uluslarası Film Festivali iki ünlü yönetmene saygıda bulunacak: Oliver Laxe ile Nikos Grammatikos.

Nikos Grammatikos

İzleyiciler ve eleştirmenler tarafından çok beğenilen Sirat filminin Galiçyalı yönetmeni, senarist ve oyuncu Oliver Laxe festivalin onur konukları arasında yer alıyor.

Oliver Laxe

Laxe sanatsal yolculuğunu ve filmlerinin yaratım sürecini açıklayacak.” İlk filmlerimden beri çalışmalarımı destekleyen Avrupa’nın önde gelen festivallerinden biri olan Selanik Film Festivali’ne bu yıl katılmaktan dolayı çok mutluyum” diyor Laxe. "İlk çalışmalarından esinlenerek filmlerine ikonik bir mekan olarak hizmet etmiş, içsel keşfi, insanın hayatta kalışını ve bilinmeyeni simgeleyen çölde bir yolculuğa çıkacağız" diyen sanat yönetmeni Orestis Andreadakis festivalin “Çöle Hoş Geldiniz” başlıklı bir toplu gösterim yapacaklarını da açıkladı. Bu bölümde Oliver Laxe’in Mimozalar ve Sirat filmleri gösterilecek.

“ÇÖLE HOŞ GELDİNİZ” BÖLÜMÜ : TOPLU GÖSTERİM

Bu bölümde saygın yönetmenlerin klasikleşmiş yapıtlarının yanısıra 1930lardan günümüze dek uzanan sinema başyapıtları yer alacak. Çıplak Ada (Kaneta Shindo, 1962/ Japonya), , Arabistanlı Lawrence (David Lean, 1962/Birleşik Krallık), Çölün Simon’u (Luis Bunuel, 1965/ Meksika), Easy Rider (Dennis Hooper, 1969/ ABD),Walkabout (Nicolas Roeg, 1970/Britanya-Avustralya-ABD), Fata Morgana (Werner Herzog,1971/ Batı Almanya), Wake in Fright (Ted Kotcheff, 1971/ Avustralya), Stalker (Andrei Tarkovski, 1979/ Sovyetler Birliği), Beau Travail (Claire Denis, 1999/ Fransa), Otoyol ( Sergei Dvortsevoy,1999/ Kazakistan), Mimozalar (Oliver Laxe,2016/ İspanya-Fas-Fransa-Katar), 143 Rue de désert (Hasan Ferhani,2019/ Cezayir-Fransa- Katar), Sirat (Oliver Laxe, 2025/ İspanya-Fransa).

Çıplak Ada

Arabistanlı Lawrence

Çölün Simon’u

Easy Rider

Fata Morgana

Wake in Fright

Beau Travail

Rue de désert

Sirat

NIKOS GRAMMATIKOS’A ALTIN İSKENDER ONUR ÖDÜLÜ

Yunan sinemasının en sevilen ve beğenilen yönetmenlerinden Nikos Grammatikos’a etkinlik Altın İskender Onur Ödülü verecek, uzun ve kısa metrajl filmlerinin toplu gösterimini yapacak. Çağdaş Yunan sinemasının en ikonik filmlerinden biri olan ve bu yıl 30. yılını kutlayan Truants ve Night Flowers filmlerinin özel gösterimleri izleyiciyle buluşacak.

“Çok teşekkür ederim, bu büyük bir onur. İlk filmim ve tüm filmlerimin hepsi Selanik Film Festivali’nde gösterildi, ilk ödülümü bu festivalde kazandım ve izleyiciler beni her zaman orada kucakladı” diyen Grammatikos festivalle olan özel ilişkisini açıkladı. “ Filmleri cesur, varoluşsal gerçeklikle dolu ve insanlık durumuna, içimizdeki ışığa ve karanlığa, bizi başkalarına bağlayan, ayıran şeylere dair büyük kaygı taşıyor. Truants, The King, A Time to Kill filmleriyle birlikte , son 30 yılda ilişkilerimizi, tüm bir nesli ve tüm bir ülkeyi yansıtıyor Bir film yapımcısının sadece Yunan sinemasında değil, kolektif hafızamızda bu kadar güçlü iz bırakması nadirdir” diyor festivalin sanat yönetmeni Orestis Andradakis .

Nikos Grammatikos’un şiirsel ama gerçekçi filmleri bizi anlamlı anlarla, dostluklarla, anılarla, hayal kırıklıklarıyla dolu dünyalara çekecek. Alışılmadık ama kırılgan karakterleri hayatlarındaki çıkmazda yol alırken hem çevreleriyle hem de benlikleriyle çatışırlar.

Toplu gösterimde yer alacak filmler: U-Turn (1991), A Time to Kill (1993), Truants (1996), Night Flowers (1999), King (2002), The Wake (2005), Medea…Düşüncelerimden Daha Yüksek Sesle (2014).

Kısa metrajları Uzaklardan (1987), Tehlike Bölgesi (1988), Abacus (1989), Chaos’ta (1994) toplu gösterimin içinde yer alıyorlar.

U-Turn

A Time to Kill

Truants

Night Flowers

King

The Wake