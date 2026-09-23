Sertab Erener ve Edis aynı sahnede

Türk pop müziğinin sevilen isimleri Sertab Erener ve Edis, 2 Ekim’de Maximum Uniq Açıkhava’da düzenlenecek "Hep Yeni Kal Fest" kapsamında aynı gecede sahnede olacak.

İki farklı kuşağın temsilcilerini buluşturan festivalde Erener sevilen şarkılarından oluşan repertuvarını seslendirirken, Edis hit parçaları ve sahne performansıyla geceye eşlik edecek.

Gazinoların canlı müzik ve paylaşım kültüründen ilham alan festival, bu geleneği açık hava etkinliği formatında yeniden yorumluyor. Oturmalı düzende gerçekleşecek ve özel bir menünün de sunulacağı Hep Yeni Kal Fest, 2 Ekim Cuma günü saat 18.00’de başlayacak.