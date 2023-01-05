Sevda Mecburi İstikamet yarın sinemalarda

05 Ocak 2023 Perşembe, 04:00

Sevda Mecburi İstikamet, Yeşilçam’ın ünlü yıldızı, jön prömiyesi Selim Erensoylu’nun (Selçuk Yöntem) “Bu yaşadıklarımızın suçlusu ben değilim, hayatım süresince hep benden isteneni yaptım. Karımı ve kızımı üzdüm. Bunun bedelini de ağır ödedim” monoloğuyla başlar.

1970’lerde Yeşilçam’a fotoroman çekerek giren Selim

(Kubilay Aka) salon komedileri, 32 kısım tekmili birden serüven, aksiyon, vurdulu kırdılı filmlerle iyice ünlenir, hatta günde iki ayrı sete gittiği bile olur. Bir gün yine fakir oğlan-zengin kız hikâyesi çekerken karşısına ilk filminde rol alacak oyunculuğu önemseyen, gerçekçi olmayı isteyen Sevda Başaran (Elif Ceren Balıkçı) çıkar. Sevda’nın içtenliği, heyecanı Selim’i etkiler, çekimde sufle verilen diyaloğunu bile unutur. Flört döneminin ardından evlenirler. Başta her şey toz pembedir, Sevda-Selim, kızları Suna’yla birlikte sevgi üçgenini kurarlar. Bir süre sonra Sena’ya otistik tanısı konulur, Yeşilçam’ın ünlü çiftini zor günler beklemektedir.

KENDİNE DÖNÜK...

Selim yıldız gibi davranan, bencil, kendine dönük, yalan söyleyen bir anti kahramandır. Sevda ise dik duran, gerçekçi, yaşama pembe gözlüklerle bakmayan güçlü bir kadındır. Sevda beyazperdede canlandırdığı kaderine razı gelen, köşesine çekilen kadın rolünü kabullenmez. Yıllar sonra Selim kızıyla (Selin Şekerci) Sevda’nın (Sevda Aktolga)hasta yatağının başında karşılaşır , Sevda Selim’e, “Suna’yı sana emanet ediyorum, seni yaşayamadıklarınlabaşbaşa bırakıyorum” diyerek hayata veda eder. Çağan Irmak izleyiciyi 1970’lerden günümüze dek uzanan duygusal, düşündürücü, eğlenceli, yaşam dersleri veren bir yolculuğa çıkarır. Bu varoluş ve yaşam yolculuğu aşk, sevgi, neşe, üzüntü, seçimler, pişmanlıklar, yol ayrımlarıyla doludur.

Yönetmen aynı zamanda teknoloji geliştikçe, sanal iletişim olanakları yaygınlaştıkça insanların giderek yalnızlaştığını, kabuklarına çekildiklerini, fiziksel, yüzyüze iletişimin ne denli önemli olduğunu vurguluyor.

Oyuncu kadrosunda Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı, Günay Karacaoğlu, Nergis Öztürk, Şebnem Dönmez, Hilmi Cem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı yer alıyor.

Sevda’nın yaşlılık dönemini Ertem Eğilmez’in oyuncusu, Hababam Sınıfı’nın gamzeli güzeli olarak bilinen Sevda Aktolga canlandırıyor. Irmak’ın yönetiminde oyuncu kadrosu yetkin bir toplu oyunculuk sergiliyor. Yapım tasarımları, çevre düzeni, kostüm, makyaj çok başarılı.

Şarkıcı Teoman uzun bir aradan sonra dramatik komedi için özel bir şarkı besteledi: Şarkı, insan gençken çok bencil, tartamıyor kalbini, pişmanlıklar sonradan bırakmıyor peşini, insan bazen kırılgan, yaralanır bir bakışla, sevgisini düşürür titrek ellerinden, anladım işte nihayet, hayat geçmiş boşuna, sürüklendim yılların ardından, Sevda Mecburi İstikamet, gençken kandım dünyaya, yitirmişim kendimi, anladım nihayet, “Sevda Mecburi İstikamet “sözlerinden oluşuyor. Filmin yapımcılığını 2022’nin en çok izlenen Türk filmi Bergen’i gerçekleştiren Orchestra Content (Mine Şengöz) üstlendi. Gülmek, eğlenmek, ağlamak, üzülmek, düşünmek, hesaplaşmak, yaşama dair tüm duyguları tatmak, Yeşilçam’a doğru nostaljik bir yolculuğa çıkmak isteyenler; yarın vizyona girecek olan Sevda Mecburi İstikamet sizleri bekliyor.