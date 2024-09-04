Sevgi Özel'den ‘Putları yıkan Şairimiz Nazım Hikmet’

Yayınlanma: 04.09.2024 - 16:47

Güncelleme: 04.09.2024 - 17:05

21 yaşında Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nda, kimi Nâzım kuşağından olan dilciler, yazıncılar arasında büyüdü, Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu ile önce Türkçenin biçimsel özelliklerini, sonra hocası Prof. Dr. Doğan Aksan’la biçimle anlam ilişkilerini içselleştirdi.

Nâzım gibi Türkçeye sevdalı Sevgi Özel, yarım yüzyılı aşkındır Türkçe için düşünüyor, yazıyor, konuşuyor, yarım yüzyılı aşkındır önce Türkçe, yeri geldikçe “ben” dedi. Türkçemiz için yüzlerce yazısı, onca kitabı var; denemeler, öyküler, romanlarla edebiyat bahçesinde de dolaştı.

Ödünsüz devrimci Uğur Mumcu’nun yaşamöyküsünü ilk yazan oldu; Mustafa Kemal Atatürk’ü bütün yönleriyle çocuklara tanıttı.

Yalan Dünyasının Yalancıları’nda 1950’den biraz önce biraz sonra köyde kentte doğan kuşağının, 12 Mart 1972-12 Eylül 1980 karanlığındaki kavgalarda kaybolmamasını, cumhuriyetimize, Türkçeye emek verenleri anlattı; bunları salt kendisinin anılarıymış gibi gören oldu, tanınmış ad adresleri eleştirdiği için görmeyen de oldu.

Bu duygularını dört duvar ardında hak arayan Nâzım’a öykünerek paylaşmak istedi ki, Putları Yıkan Şairimiz Nâzım Hikmet’in Dili’nin bu bakışla değerlendirilmesini de diliyor.

Diyor ki “Nâzım’ın ‘vasiyet’ine sahip çıkamadık. Güzelim Anadolu’da, başucuna çınar dikeceğimiz ‘bir köy mezarlığı’ bulamadık; o yurduna hasret kaldı, biz ona... Saygıyla anmanın yetmeyeceği bir özlem bu... Yıllar yılı birikti durdu içimde... Okurlarla paylaştığım için mutluyum.”

Sevgi Özel ile özlemle andığı Alpay Kabacalı’nın kendisine editörü olduğu, Nâzım Hikmet’in 100. yaşı nedeniyle 2002’de yayımlanan, 100. Doğum Yıl Dönümünde Nâzım Hikmet’e Armağan adlı kitapta yazması üzere “ödev” vermesiyle tohumlanan Putları Yıkan Şairimiz Nâzım Hikmet’in Dili (Kırmızı Kedi Yayınevi) adlı incelemesini konuştuk.

“DÖĞÜŞECEĞİM,/ benim, bizim, onun, onların değil/ SENİN mukaddes karnın doyana kadar” diye yurdu için, halkı için savaşım veren Nâzım Hikmet’in aziz anısına saygıyla...

“Dil yürüyor! Yürüyenin önünde durulmaz” Nâzım Hikmet

“Dünyanın en iyi insanlarından biri olan Türk halkının ve dünyanın en iyi dillerinden biri olan Türk dilinin yabancı diyarlarda tanınmasına vesile olabilmek ömrümün en büyük sevinci ve şerefi olur. Bir köylü toprağını ve öküzünü, bir marangoz tahtasını ve rendesini nasıl severse ben de Türk dilini öyle seviyorum.” (Vâ-Nû’lara Mektuplar, s. 84)

ALPAY KABACALI’DAN ÖNEMLİ ÖDEV!

- Okuyucularla yeniden buluştuğunuz, Nâzım’ın doğumunun 122’inci, cumhuriyetin 101’inci yılında yayımlanan çalışmanız Putları Yıkan Şairimiz Nâzım Hikmet’in Dili’nin 2002’de, 100. Doğum Yıl Dönümünde Nâzım Hikmet’e Armağan adlı kitapta yer alan “Türkçenin Müziğini Dünyaya Dinleten Şair Nâzım Hikmet’in Dili” başlıklı yazınıza dayandığını öğreniyoruz. Kitabın öyküsü nasıl başladı?

Nisan 1999 genel seçimlerinden sonra kurulan koalisyonda Kültür Bakanlığı DSP’nindi, bakanlıkta oluşturulan Edebiyat Eserleri Danışma Kurulu’nun başkanı özlemle andığım Alpay Kabacalı’ydı.

Alpay Abim 2001’e bir adım kala ödevimi verdi. Armağan kitapta Nâzım’ın dil kullanımını yazacaktım. Ödev önemli, süre kısıtlıydı. Sevindim; yüzme bilmediğim için de korktum. Uçsuz bucaksız Nâzım Hikmet okyanusuna nasıl girecektim?

- Alpay Kabacalı Abimizin önerisini “ödevim” diye niteliyorsunuz; bu zor ödeve nasıl hazırlandınız? Sizin nitelemenizle “o okyanusa” nasıl girdiniz?

Nâzım’ın özel yaşamını, tutukluluk günlerini, başına gelenleri anlatan çok yazı, çok kitap vardı. Çoğunu okumuştum. 1902’de Arap abecesine ve Osmanlıcaya doğan şairin salt dil kullanımına eğilen çok yazı, çok kitap da var mıydı?

Ustayı anlatan kitapların kaynakçasında, Türk dili ve edebiyatı, dilbilim bölümlerinin sayfalarında, akademisyenlerin yazılarını toplayan DergiPark’ta çok dolaştım. Tek kitabını, birkaç şiirini, çevirisini ele alan yazılar vardı; çoğunda Türkçeyi iyi kullandığı belirtiliyordu.

Sözün özü, ilk yazımdan 20 yıl sonra da ustanın salt dil kullanımına eğilen yazı ve yapıtları içeren kaynakça oluşturamadım. Atlamışsam, yazarları bağışlasın.

‘KİTABA BU ADI, HER DÖNEMDE İKTİDARA YAKIN, TOPLUMA UZAK KALEMLER OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK VE NÂZIM’A ÖYKÜNEREK KOYDUM’

- Bu yapıt, sizin sunuşunuzda, arka kapağında da belirtildiği gibi hakkında kitaplıklar dolusu yazılan Nâzım’ın dil kullanımına el atan ilk kitap… Adına gönderme yaparak sorarsam, bu yapıtla siz de “Putları mı yıktınız?”

“Evet” dersem Nâzım’a saygısızlık, kendime haksızlık olur. Doğumunun 122’inci yılına dek putları yıkan şairin dil kullanımına el atmadığımız için önce kendime kızgınım.

Tutuklu Nâzım 1929 Haziran’ında, “Putları Yıkıyoruz” başlığıyla Resimli Ay’da çıkan iki yazısıyla kendini putlaştıran yazarları, şairleri yerden yere vurur. Her dönemde iktidara yakın, topluma uzak kalemler olduğunu düşünerek ve Nâzım’a öykünerek kitaba bu adı koydum.

“‘NÂZIM KORKUSU’NUN KAYNAĞI DÜN DİLDİ, BUGÜN DE DİL!”’

- Kitapta “Nâzım korkusu” diye bir bölüm var; bu korkunun kaynağı ne, bitmedi mi?

Korkunun kaynağı dün dildi, bugün de dil. Nâzım özgürce oluşturduğu dünya görüşünden ödün vermediği için yargılanmıştı; yani yargılanmasına yol açan düşüncesini özgürce yansıttığı diliydi.

Nâzım korkusu bitmedi. Dün bu gerici kesimin yarattığı komünizm korkusu Nâzım’la ilişkilendiriliyordu. Küflü kafalarda Nâzım hâlâ aynı yerde. Dinci, gerici iktidarlar ve şakşakçıları için bugün de Nâzım’ın dünya görüşünü paylaşan herkes tehlikelidir.

Komünizm korkusuna başka boynuzlar kulaklar eklendi. Son çeyrekte yaşadıklarımızı düşünün, AKP’nin takıntısı da düşünce özgürlüğü; yani dil…

‘DERS KİTAPLARINDA NÂZIM YOK. ONUN DİZELERİYLE TAŞI GEDİĞİNE KOYAN YURDUM İNSANI VAR!’

- Yapıtın bir yerinde bugün bile Nâzım’ı tanımayan, yazdıklarını bilmeyenler var diyorsunuz?

Birçok yerde, üniversitelerde, dahası TRT’de katıldığım oturumlarda komünist Nâzım’ın şans eseri üç beş şiirle ünlendiğini, Dil Devrimi karşıtı olduğunu söyleyen; makalelerini bilmeyen, roman, öykü filan yazmadığını, benim gibilerin Kuvâyi Milliye’yi öykü sandığını ileri süren koca kafalı poroflar gördüm.

Genç öğretmelerin belleğinde olsa bile ders kitaplarında, dolayısıyla gençlerin dünyasında Nâzım yok. Onun dizeleriyle taşı gediğine koyan yurdum insanı var…

- Nâzım Hikmet’in hangi yapıtları üzerinde yoğunlaştığınızı anlatır mısınız?

2002 Aralığında yayımlanan 100. Doğum Yıl Dönümünde Nâzım Hikmet’e Armağan’daki makalem yetersizdi; aklıma düştükçe kendime kızdım. Nâzım bu, şiirle yetinmemiş, edebiyatın her türünde üretmiş.

Yirmi yıl önce de Nâzım ’ın yapıtlarını tek tek ele almaya ne yaşım ne olanaklarım uygundu. Yıllarca ustanın yapıtlarını okuyarak, notlar alarak çalıştım. Bir sabah ilk bölüme, ilk başlığı attım; “İlk Şiirleri ve Düzyazılarıyla Nâzım!” 11-12 yaşında şiirleri, 18’inde hem şiirleri hem öyküleri yayımlanan Nâzım 1920’lerde tanınmış bir şairdi.

‘ÇOCUKLUK, GENÇLİK ŞİİRLERİNDEN BAŞLAYARAK DÜZYAZILARININ ÇOĞUNU DİLBİLGİSEL AÇIDAN TARADIM’

- Zor yılları ne zaman başlıyor?

1920’lerde şiirleri, kitapları okura ulaşıyordu. 1921-24 arası Moskova’da öğrenim görür, bilgisi deneyimi artarak döner. Ortalık karışıktır; 1924-28 arasında Rusya’ya gider gelir. 1929’da yurdundadır; 1931’de yargılanır aklanır, sonrasında çokça içerde, ara ara dışardadır. Şiirleri, kitapları yasaklanır.

1938’de, 36 yaşındayken uzun tutukluğu başlar. Tutuklu Nâzım geçinmek ve düşünsel savaşımını sürdürmek için takma adla dergilere, gazetelere sürekli yazar; bir yandan da Memleketimden İnsan Manzaraları’nı büyütür. Üvey oğlu Memet’e, eşine, hapishane arkadaşı Kemal Tahir’e, dostlarına mektupları da bu dönemin önemli ürünleridir.

Kitabımın “İlk Şiirleri ve Düzyazılarıyla Nâzım!” bölümünde çocukluk, gençlik şiirlerinden başlayarak düzyazılarının çoğunu dilbilgisel açıdan taradım.

- Dilbilgisi dersi verdiğiniz düşünülebilir mi?

Ustanın siyasal tartışmalarına, özel yaşamına girmedim. Düzyazılarına, şiirleri üzerine biçimsel açıdan baktım. Ülkemizde uzun zamandır Türkçe öğretimi zayıf olduğundan her yaştaki, eğitim düzeyindeki okur için satırlarını, dizelerini özne, yüklem arayarak didiklemeye çalıştım; isteyen ders verdiğimi düşünsün.

Doğumundan 122 yıl sonra belleklerde taptaze duran şiirlerinden yükselen müziğin kaynağını aradım.

“‘MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI’,BU YAPITIN TRAKTÖRÜ OLDU’”

- “Memleketimden İnsan Manzaraları, bu yapıtın traktörü oldu” diyorsunuz. Nâzım’ın şiirinde bulduğunuz müziğin kaynağını manzaralarda mı, hangi yapıtında buldunuz?

Kuşkusuz bütün yapıtlarında… Nâzım kimi makalelerinde, örneğin 1943’teki “Yazık Bana” yazısında olduğu gibi sıklıkla şiir solutur; “Dilimin sözleri değerli taşlara benzer... Değerli taşlar, kırmızı, yeşil, sarı, ak boyaları, boy boy, gözlerimin önünde serili durmaktadır... Işıl ışıl ışıldayanlar… (…) Avuçluyorum... Parmaklarımın arasından dökülüyorlar, güneşli su gibi, pırıl pırıl...” Böyle epey örnek var.

‘TÜRKÇENİN MÜZİĞİNİ ERKEN YAKALAMIŞTI. SES+BİÇİM+ANLAM ÖZELLİKLERİNİ İYİ BİLİYORDU’

- “Türkçenin ses+biçim+anlam özelliklerini yansıtmayan yapay dil Osmanlıca ve Türkçe sesleri karşılayacak tek harfi olmayan Arap abecesine doğduğunu” vurguladığınız Nâzım, dili nasıl ustalıkla kullanıyor?

Nâzım büyürken Osmanlı aydınları dilin sadeleşmesini tartışıyordu. Eğitimli bir ailesi vardı, Oktay Rifat’ın babası Samih Rifat gibi şair yazarlarla çocukken tanışmış, Türkçeyle düşünmeyi içselleştirmişti. Osmanlıcayı iyi bilmesine karşın yapıtlarında Türkçe sözcük oranı yüksektir; yazan çizen herkese “temiz Türkçe”yi önerir.

Türkçenin müziğini erken yakalamıştı; şahane tamlamalar, dizeler kuruyordu. Dile müzik katan ikileme pekiştirmeleri, renk sözcüklerini, deyim ve atasözlerini, senlibenli dili, argo sövgüden bağlaçlara tüm dil araçlarını ustalıkla kullanması; öykülerindeki, çocuk kitabı Orman Cücelerinin Sergüzeşti’ndeki gibi benzetmelerin ağır bastığı dili, Türkçenin ses+biçim+anlam özelliklerini iyi bildiğini kanıtlıyor.

- Kullandığı sözcüklerin türünü, örneğin özel anlam yüklediği bağlaçları, tümce türlerini, yazım imlerini de ele almışsınız. Yazılarından, şiirlerinden örnek seçerken zorlandınız mı?

Çok zorlandım. Sayısız tamlama, tümce, dize örneği seçtim, kullanmayacaklarımı elerken canım yandı.

- Anlam özelliklerine çok girmemişsiniz, özel bir nedeni var mı?

Ben ustanın diline biçimsel açıdan yaklaştım; gerektiği yerde anlama da girdim. Anlambilim, dilbilimin çok özel bir alanı; apayrı bir kitabın konusu.

‘NÂZIM EDEBİYATIMIZIN YEDİVERENİ’

- “Okurlar bu kitabı, bir yol ya da iştah açıcı görsün isterim. Dilciler farklı düşünecektir; Nâzım’ın eleştiri tonuyla olursa, taşların büyüğüne küçüğüne hazırım. (...) Türkçeyi geleneksel bakışla, çağdaş dilbilimin verileriyle araştıranlara, özellikle anlambilimcilere bir bardak demli çay, şiir kokan iki dal çiçek uzattığımı düşünüyorum” diye yazıyorsunuz. Açar mısınız?

Kitabımdaki ikinci büyük bölümde söylediğim gibi Nâzım edebiyatımızın yedivereni; özgün bir dil okyanusu yaratmış. Bu engin denizde tek başına yüzmek çok zor; üniversitelere, araştırmacılara, yayınevlerine önerim ekipler oluşturarak makalelerini, romanlarını, öykülerini, oyunlarını, çevirilerini, çocuk kitaplarını teker teker ele alan incelemeler, tezlerle dev bir Nâzım kitaplığı kurmaları…

‘NÂZIM’I İYİ, ÇOK İYİ TANIMIYORMUŞUM; BEN UTANDIM. NÂZIM DOSTLARI KENDİNİ KURTARSIN.’

- “Nâzım’ı iyi, çok iyi tanıdığımı düşünüyordum; öyle değilmiş...” sözlerinizden de hareketle yazarlara, toplumbilimcilere, araştırmacılara neler öneriyorsunuz?

24 yıl önce Alpay Kabacalı ödev vermese, “Dil yürüyor! Yürüyenin önünde durulmaz” diyen Nâzım’ı düşündükçe utanacaktım. Nâzım’ı iyi, çok iyi tanımıyormuşum; ben utandım. Nâzım dostları kendini kurtarsın.

- Yeni tasarılarınızı sorarak bitirelim söyleşimizi.

Türkçe aşkım beni nereye götürecek, şu an bilmiyorum. Kitabın ilk okurusun, sana, editörüm Çağlayan Çevik’e, baskısında emeği olanlara, okurlarıma... Türkçeye sevdamı büyüten Nâzım Hikmet’e teşekkür ederim.