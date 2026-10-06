Şevket Bilgin'in "Çağrışım -Soyutlama 2" isimli sergisi sanatseverlerle bu akşam buluşacak. İsmail Altınok Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışı bugün saat 18:00'da yapılacak. Sergi 30 Ekim'e kadar hafta sonları hariç 14-19 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Şevket Bilgin'in "Çağrışım -Soyutlama 2" isimli sergisi sanatseverlerle buluşacak
Şevket Bilgin'in "Çağrışım -Soyutlama 2" isimli sergisinin açılışı bugün yapılacak.
6.10.2026 11:53:00
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Cumhuriyet/Ankara
Şevket Bilgin'in "Çağrışım -Soyutlama 2" isimli sergisinin açılışı bugün yapılacak.
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