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Şevket Bilgin'in "Çağrışım -Soyutlama 2" isimli sergisi sanatseverlerle buluşacak

Şevket Bilgin'in "Çağrışım -Soyutlama 2" isimli sergisi sanatseverlerle buluşacak

6.10.2026 11:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Şevket Bilgin'in

Şevket Bilgin'in "Çağrışım -Soyutlama 2" isimli sergisinin açılışı bugün yapılacak.
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Şevket Bilgin'in "Çağrışım -Soyutlama 2" isimli sergisi sanatseverlerle bu akşam buluşacak. İsmail Altınok Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışı bugün saat 18:00'da yapılacak. Sergi 30 Ekim'e kadar hafta sonları hariç 14-19 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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