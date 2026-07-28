Sınavlar, dostluklar ve özgürlük: Üniversite hayatını anlatan 5 ilham verici film...

1. Good Will Hunting (Can Dostum) Dünyanın en prestijli teknik üniversitelerinden biri olan MIT'de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) temizlik görevlisi olarak çalışan ancak inanılmaz bir matematik dehasına sahip olan Will Hunting'in hikayesini anlatıyor. Hayatını yönlendirmekte zorlanan genç bir dâhinin, bir profesör ve bir psikoloğun rehberliğinde kendi potansiyelini keşfetme sürecini işleyen bir film...

2. Legally Blonde (Bu Nasıl Sarışın?) Moda tutkunu ve popüler bir üniversite öğrencisi olan Elle Woods'un, sevgilisini geri kazanmak için Harvard Hukuk Fakültesi'ne kabul edilmesini ve ardından yaşadığı büyük dönüşümü konu alıyor.

3. The Social Network (Sosyal Ağ) Harvard Üniversitesi'nin yurt odalarında temelleri atılan ve tüm dünyanın iletişim biçimini değiştiren Facebook'un kuruluş hikayesini anlatıyor. Mark Zuckerberg'in Harvard kampüsündeki kodlama odalarından başlayarak milyar dolarlık bir imparatorluğa uzanan hırslı yolculuğunu konu alan bir film...

4. Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği) Katı kurallarıyla bilinen bir yatılı erkek lisesinde geçen film, geleneksel eğitim sistemine meydan okuyan sıra dışı bir edebiyat öğretmeni olan John Keating ve öğrencilerini konu alıyor.