Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Davet Film, evliliklerinde çatırdamanın eşiğinde olan Joe ile Angela'nın, yeni komşuları Piña ile Hawk'ı ağırladıkları sıra dışı bir akşam yemeğinin ilişkilerindeki birçok sorunla yüzleşmelerine ön ayak olmasını konu ediniyor.

Tempus 1960’lı yıllarda geçen Tempus, ölümcül bir hastalığın son evresindeki bir akademisyenin, çocukluğundan beri peşinde olduğu kozmik bir geçidin sırrını çözmek için kurduğu küçük bir ekiple Gaziantep'teki arayışını konu alıyor.

Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar Gemma, Insidious evreninin kalbindeki kayıp ruhların araf alemine uzandığını keşfettiğinde hayatı altüst olur. Kötücül bir güç peşine düştüğünde ise Gemma dengeleri tamamen değiştiren bir yeteneğe sahip olduğunu anlar: O sadece The Further’a adım atmakla kalmaz, orada hapsolanları gerçek dünyaya geri getirebilir. İblisler bu gücün farkına vardığında olayların seyri tamamen değişir ve dünyamız onların korkunç oyun alanı haline gelir.

Cesur Denizciler: Okyanus Macerası Film, cesur denizci Lydia'nın, kaybolan kardeşini bulmak için uçan bir gemiyle çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Fırtına Ekip Yollarda Film, kaybolan bir yakınlarını bulmak için yollara düşen bir ekibin hikâyesini konu alıyor.

Evcil Kahramanlar Film, şımarık gösteri köpeği Gracie ile sokak kedisi Pedro'nun, ailelerinin taşınması sırasında kaybolmaları sonrası eve dönebilmek için atıldıkları macerayı anlatıyor.