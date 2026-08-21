Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Davet
Film, evliliklerinde çatırdamanın eşiğinde olan Joe ile Angela'nın, yeni komşuları Piña ile Hawk'ı ağırladıkları sıra dışı bir akşam yemeğinin ilişkilerindeki birçok sorunla yüzleşmelerine ön ayak olmasını konu ediniyor.
Tempus
1960’lı yıllarda geçen Tempus, ölümcül bir hastalığın son evresindeki bir akademisyenin, çocukluğundan beri peşinde olduğu kozmik bir geçidin sırrını çözmek için kurduğu küçük bir ekiple Gaziantep'teki arayışını konu alıyor.
Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar
Gemma, Insidious evreninin kalbindeki kayıp ruhların araf alemine uzandığını keşfettiğinde hayatı altüst olur. Kötücül bir güç peşine düştüğünde ise Gemma dengeleri tamamen değiştiren bir yeteneğe sahip olduğunu anlar: O sadece The Further’a adım atmakla kalmaz, orada hapsolanları gerçek dünyaya geri getirebilir. İblisler bu gücün farkına vardığında olayların seyri tamamen değişir ve dünyamız onların korkunç oyun alanı haline gelir.
Cesur Denizciler: Okyanus Macerası
Film, cesur denizci Lydia'nın, kaybolan kardeşini bulmak için uçan bir gemiyle çıktığı yolculuğu anlatıyor.
Fırtına Ekip Yollarda
Film, kaybolan bir yakınlarını bulmak için yollara düşen bir ekibin hikâyesini konu alıyor.
Evcil Kahramanlar
Film, şımarık gösteri köpeği Gracie ile sokak kedisi Pedro'nun, ailelerinin taşınması sırasında kaybolmaları sonrası eve dönebilmek için atıldıkları macerayı anlatıyor.
Gerçek Kayıtlar: Vaka 7
Film, iki hastasının sürekli söylediği aynı kelimeyi babaannesinin de günlerce sayıkladığını öğrendikten sonra durumu incelemek için kamerasıyla onun yanına giden nöro-kriminoloji uzmanı Meltem'in yaşadıklarını anlatıyor.