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Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek
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Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

21.08.2026 11:23:00
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Haber Merkezi
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Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta korkudan komediye, dramdan aksiyona ve gerilime uzanan 7 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Davet

Film, evliliklerinde çatırdamanın eşiğinde olan Joe ile Angela'nın, yeni komşuları Piña ile Hawk'ı ağırladıkları sıra dışı bir akşam yemeğinin ilişkilerindeki birçok sorunla yüzleşmelerine ön ayak olmasını konu ediniyor.

Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Tempus

1960’lı yıllarda geçen Tempus, ölümcül bir hastalığın son evresindeki bir akademisyenin, çocukluğundan beri peşinde olduğu kozmik bir geçidin sırrını çözmek için kurduğu küçük bir ekiple Gaziantep'teki arayışını konu alıyor.

Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar

Gemma, Insidious evreninin kalbindeki kayıp ruhların araf alemine uzandığını keşfettiğinde hayatı altüst olur. Kötücül bir güç peşine düştüğünde ise Gemma dengeleri tamamen değiştiren bir yeteneğe sahip olduğunu anlar: O sadece The Further’a adım atmakla kalmaz, orada hapsolanları gerçek dünyaya geri getirebilir. İblisler bu gücün farkına vardığında olayların seyri tamamen değişir ve dünyamız onların korkunç oyun alanı haline gelir.

 

Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Cesur Denizciler: Okyanus Macerası

Film, cesur denizci Lydia'nın, kaybolan kardeşini bulmak için uçan bir gemiyle çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Fırtına Ekip Yollarda

Film, kaybolan bir yakınlarını bulmak için yollara düşen bir ekibin hikâyesini konu alıyor.

Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Evcil Kahramanlar

Film, şımarık gösteri köpeği Gracie ile sokak kedisi Pedro'nun, ailelerinin taşınması sırasında kaybolmaları sonrası eve dönebilmek için atıldıkları macerayı anlatıyor.

Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Gerçek Kayıtlar: Vaka 7

Film, iki hastasının sürekli söylediği aynı kelimeyi babaannesinin de günlerce sayıkladığını öğrendikten sonra durumu incelemek için kamerasıyla onun yanına giden nöro-kriminoloji uzmanı Meltem'in yaşadıklarını anlatıyor.

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