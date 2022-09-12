Şişli Plak Festivali, 17-18 Eylül'de gerçekleşecek
Şişli Belediyesi'nin bu yıl 2’nci kez 17-18 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği 'Şişli Plak Festivali', İstanbul’un müzik ve plak kültürünü yaratan tüm paydaşları 2 gün boyunca bir araya getirmeyi hedefliyor.
Şişli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve iki gün devam edecek Şişli Plak Festivali’nde müzikseverler pek çok etkinlik, söyleşi ve konserlerle keyifli zaman geçirecekler. Feriköy Organik Pazarı otopark alanında gerçekleştirilecek etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde; plak stantları, söyleşiler, mezatlar, imza günleri düzenlenecek.
Efsane gruplar Yeni Türkü ve Bulutsuzluk Özlemi’nin dışında, Balkan Müzikleri ile herkesin beğenisini kazanan Kolektif İstanbul, Tuna Kiremitçi, Eda Baba, Özge Fışkın gibi albümleri plak olarak da basılan Türk rock müziğinin önemli gruplarının konserleri gerçekleşecek.
Murat Beşer moderatörlüğünde Taner Öngür ve Tarkan Gözübüyük, Murat Meriç moderatörlüğünde Murat Ertel, Kanat Atkaya moderatörlüğünde ise Yekta Kopan, Görgün Taner ve Murat Abbas'ın konuk olacağı özel söyleşiler gerçekleştirilecek.
Vigor Kültür Sanat’ın, sanat danışmanlığını yaptığı, İstanbul’un önemli plak koleksiyoncularının ve plak müdavimlerinin bir araya geleceği ‘Şişli Plak Festivali’; müzik kültürüne katkı sağlarken aynı zamanda geliştirilen içeriği ile plakseverler için de keyifli bir buluşma adresi olacak.
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