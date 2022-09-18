Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

18 Eylül 2022 Pazar, 15:47

Şişli Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Şişli Plak Festivali" başladı. Feriköy Organik Pazarı otopark alanında iki gün boyunca devam edecek festivalde, İstanbul’un müzik kültürünü ve plak atmosferini oluşturan tüm paydaşların bir araya gelmesi hedefleniyor.

Festivale ilişkin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, geçen sene başlattıkları festivali öteden beri düşündüklerini belirterek, "Bizim çocukluğumuzda ve gençlik yıllarımızda plak önemli bir yer tuttu. Giderek azaldı tabii. Biz de bunu yeniden canlandırmak istedik" dedi.

"FESTİVALİ KALICI HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Geçen seneki festivalde kendilerini duygulandıran anlara şahit olduklarını aktaran Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her köşesinden ziyaretçiler gelmişti. Erzurum, Yozgat, Kayseri'den gelenler olmuştu. Burada gözyaşlarıyla konserleri dinlemeye gelenler vardı. Yağmura rağmen 'konserleri iptal etmeyin' diyen izleyicilerimiz oldu. Bu festivali kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Plakları ve müziği sevenleri bir araya getirmek gerçekten güzel. Bu etkinlik, profesyonellerin değil daha çok amatörlerin, müziğe gönül veren, mütevazı dükkanları olanların katıldığı bir festival. O yüzden bu sene de daha güzel anılarla ayrılacağımızı düşünüyoruz."

Keskin, Bomonti'nin İstanbul'un nadide semtlerinden biri olduğuna işaret ederek, bu bölgeyi açık hava müzesine çevirmek istediklerini söyledi.

Şişli'nin kültür sanat envanterini ortaya çıkarttıklarını ifade eden Keskin, "İlçemizde gezilecek 4 rota belirledik. Bu rotaların içinde dini yapılar, tarihi apartmanlar, gastronomi ve kültürel varlıkların tümü yer alıyor. Bir ilçe ölçeğinde ilk kez böyle bir çalışma yapıldı. Biz bu çalışmayla hem kültür mirasımızı korumak hem de önünden geçilen yapılan ne olduğu bilgisini İstanbullulara vermek istiyoruz. Bina önlerindeki karekodları okutarak orada yaşayan edebiyatçı, yazar ya da sinema sanatçısını öğrenebilecekler. Bu rotalar şu anda gezen hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlerimize açık."

FESTİVAL HAKKINDA

Etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde, plak stantları, söyleşiler, mezatlar, imza günleri yapılacak.

Festival kapsamında Bulutsuzluk Özlemi ve Kolektif İstanbul, Yeni Türkü konser verecek. Tuna Kiremitçi ile Eda Baba, Özge Fışkın gibi albümleri plak olarak da basılan Türk rock müziği isimleri sahne alacak. Vigor Kültür Sanat'ın, sanat danışmanlığını yaptığı festivalde, Murat Beşer moderatörlüğünde Taner Öngür ve Tarkan Gözübüyük, Murat Meriç moderatörlüğünde Murat Ertel, Kanat Atkaya moderatörlüğünde ise Yekta Kopan, Görgün Taner ve Murat Abbas'ın konuk olacağı özel söyleşiler gerçekleştirilecek.