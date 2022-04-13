Sivas'ta kar 'Hobbit Evleri' çevresinde de etkili oldu
Sivas'ta inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde kar etkisini gösterdi.
Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde kar etkisini gösterdi.
Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde de karın yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.
"Hobbit Evleri"nin işletmeciliğini yapan Mehmet Coştanoğlu, nisanda yağan karın bölgeye ayrı güzellik kattığını vurguladı.
Hobbit Evleri'nin tabiat ve estetik açıdan güzel bir yer olduğunu belirten Coştanoğlu, "Nisan ayında yağan kar buraya daha da değer kattı ve daha da güzelleştirdi. Hem Sivaslı vatandaşlarımız hem de burada konaklayan misafirlerimiz kar manzarasının fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdi." dedi.
Soğuk hava etkili oluyor
Kentte hava sıcaklığı gündüz sıfırın altında 1, gece ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu üzerinde Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 10,3 derece olarak belirlendi.
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