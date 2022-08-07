07 Ağustos 2022 Pazar, 19:47

Sanal ortamda başlatılan "5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü"ne destek amacıyla festival kapsamında 108 saz ustası, Buruciye Medresesi önünde bir araya geldi. Saz sanatçıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Halk Müziği Korosu saz sanatçısı Onur Erdem şefliğinde Sivas yöresine ait parçaları seslendirdi.

"Sazını da Al Gel" etkinliğine yurttaşlar da ilgi gösterdi.