'Siyah’tan Beyaz’a Yalnızlıklar' etkinliği düzenleniyor

Yayınlanma: 02.10.2024 - 15:33

Güncelleme: 02.10.2024 - 15:33

Samsun’da, 2 Ekim 2024 tarihinde yazar ve fotoğraf sanatçısı Güven Baykan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Siyah’tan Beyaz’a Yalnızlıklar” başlıklı bir etkinlik düzenleniyor. Samsun Takev Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte, saat 16.00’da Baykan, sanatseverlerle bir araya gelecek.

GÜVEN BAYKAN KİMDİR?

Güven Baykan, Trabzon doğumlu olup, eğitim hayatını da Trabzon’da tamamlamıştır. 1987 Denizli Geleneksel Tiyatro Şenliği’nde “Rumuz Goncagül” adlı oyunda canlandırdığı “Müfit Mürted” karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanarak sahne sanatları dünyasında dikkat çekmiştir. 2013 yılında yazmaya başlayan Baykan, ilk şiir kitabı “Akşamlık”ı 2015 yılında yayımladı. Ardından, “Yol Hep İkiye Ayrılır” ve “Havada Üç Beş Martı” isimli eserleri okuyucuyla buluştu. Baykan’ın edebi kariyerindeki çeşitlilik, şiir ve tiyatro eserlerinin yanı sıra görsel sanatlara da olan ilgisiyle dikkat çekiyor. 2017 yılında öğrencilerle birlikte yazdığı “Bir Orman Şiir Fidanı” ve “Dünyayı Etkileyen Tablolarıyla Seçkin Ressamlar” gibi eserlerle geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Son eseri “Cepheden Olimpiyata,” Bilim ve Sanat Yayınları tarafından yayımlandı. Sanatçı, sahnelediği “Akşamlık” adlı oyunuyla da büyük başarı elde etmiş ve 2018 yılında Direklerarası Seyirci Ödülü’nü kazanmıştır. Samsun’da düzenlenecek olan bu özel etkinlik, Güven Baykan’ın sanatı ve yalnızlık teması etrafında bir araya gelerek katılımcılara ilham verecek anlar yaşatacak.