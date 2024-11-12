‘Sokullu’da Rönesans’ programının sonbahar-kış takvimi belli oldu

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:49

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:49

Sokullu Semt Evi, Ankara’da “Sokullu’da Rönesans” başlıklı program gerçekleştiriyor. Programın sonbahar-kış takvimine göre, 17 Kasım Pazar günü 15.00’te “Proleterlerin Gündüzü: Günümüzde İşçi Sınıfı Kültürü ve İletişimi” başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ilgililerin karşısına çıkacak. 24 Kasım Pazar günü 15.00’te ise “Everest Tırmanışı ve Kolektif Spor Anlayışı” konusunu 2006 Everest Türkiye Tırmanış Ekibi ele alacak, 8 Aralık Pazar günü 15.00’te de Kemal Okuyan, “1920’lerde Komünist Olmak” başlığıyla konuşma gerçekleştirecek. Son program ise “Bağımsız Sinema Merkezi Kolektifi” başlığıyla 22 Aralık Pazar günü saat 15.00’te Mustafa Kenan Aybastı tarafından gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinlikler, Çankayada İlke caddesinde gerçekleştirilecek.