'Sudan Sebepler': Nur Gökbulut'un sergisi Ankara’da

Sanatçı Nur Gökbulut’un “Sudan Sebepler” başlıklı kişisel sergisi, 8 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de Krişna Sanat Merkezi’nde açılıyor.

Kurumuş canlılığı, kullanılmış eşyaları ve hayat devam ederken yaşamdan arda kalanları karışık teknikle bir araya getiren resimler, izleyicileri “sudan bir sebep” etrafında yaşamı, emeği ve ilişkileri yeniden sorgulamaya davet ediyor.

“Sudan Karakterler” serisinden “Açlık Anıtı”na, “Omurgasızlar” serisinden “Satılık Para” isimli çalışmaya kadar sergide yer alan seksen çalışmanın her biri, günümüz insanına ve içinde yaşadığımız sıcak gündeme bir gönderme niteliğinde.

Serginin manifestosu, Nazım Hikmet’in Yaşamaya Dair şiirinden “Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela, yani, yaşamak dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden yani bütün işin gücün yaşamak olacak” dizeleriyle başlıyor:

Nur Gökbulut, sanat ve yaşam arasındaki ilişkiyi, “Sanat yapmak da yaşamak gibi ciddi bir iş. Yaşamın kendisi ne kadar ciddiyse o kadar ciddi, ne kadar anlamlıysa o kadar anlamlı…” sözleriyle ifade ediyor ve şu soruları yöneltiyor: “Sudan sebeplerle resim yapılır mı peki? Sudan sebeplerle sergi açılır mı?” ve devam ediyor: “Sudan sebeplerle yaşıyoruz, sudan sebepler arasında yaşamaya çalışıyoruz. Tıpkı sudan sebeplerle öldüğümüz gibi…”

Nur Gökbulut “Açlık Anıtı” isimli enstalasyonuna ilişkin Keziban Yalçınkaya’nın bakışını da sergi metnine ekliyor:

“Sudan sebepler… Belki de susuz sebepler… Her biri, plastik bir kaşığı dolduramayacak kadar küçük, hafif ve yetersiz gerçekler. Önemsiz ve kolayca yazılan, söylenip geçilen; sebebin ağırlığını alan. Belki de ‘sudan’ deyip geçtiğimiz her sebep, aslında içini dolduramadığımız hafif görünen fakat ardında ağır bir boşluk bırakan ‘susuz’ birer bahanedir.”

Sergi, 8 Ekim–8 Kasım 2026 tarihleri arasında Krişna Sanat Merkezi’nde izlenebilecek.

Nur Gökbulut-Sudan Sebepler

8 Ekim-8 Kasım 2026

Açılış: 8 Ekim Perşembe, 18.00

Krişna Sanat Merkezi

Kennedy Cad. No: 29/3, Kavaklıdere / Ankara