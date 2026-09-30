Suyun ve ışığın 'yansı'sı Ankara’da

Atilla Alp Bölükbaşı’nın “Yansı – Soyut Yansımalar / Abstract Reflections” adlı sergisi, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Su ve ışığın oluşturduğu yansımaları odağına alan sergi, 6–18 Ekim 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
“Gerçeklik suyla çözülür, ışıkla yeniden yazılır” ifadesiyle duyurulan serginin afişinde, turuncu ve mavi tonlarının iç içe geçtiği soyut yansımalar yer alıyor. Suyun yüzeyinde değişen biçimler ve renkler, serginin görsel dünyasına ilişkin ipuçları sunuyor.
Serginin açılış etkinliği, 6 Ekim Salı günü saat 18.00’de başlayacak ve 20.00’ye kadar sürecek.