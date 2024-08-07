Taksim Sanat, 'Açık Stüdyo Günleri' ile sanatın kapılarını ziyaretçilere açıyor

Yayınlanma: 07.08.2024 - 15:32

Güncelleme: 07.08.2024 - 15:33

İBB Kültür A.Ş., kamusal sergi alanı Taksim Sanat’ta öncü projelere imza atmaya devam ediyor. Genç sanatçıların canlı performanslarını sanatseverlerle buluşturacak Açık Stüdyo Günleri, hem sanatçılara yeteneklerini gözler önüne serme fırsatı sunacak hem de İstanbulluları farklı disiplinlerde sanat yolculuğuyla buluşturacak. 12-25 Ağustos günlerinde gerçekleşecek Açık Stüdyo Günleri ile sanat alanında öğrenim gören yetenekli öğrenciler, profesyonel sanat hayatlarına ilk adımlarını atarken ziyaretçilere de ilham kaynağı olacak.

Ziyaretçiler, sanatçıların canlı performanslarını izleyerek sanat üretiminin arka planına tanıklık etme fırsatı bulurken, atölye çalışmalarına da katılabilecek. Atölyeye katılacak sanatçılar ise; Gamze Çankaya, Gizem Şanlı ile Emine Büyükbaş, Irmak Döndüren, Dilşad Ergün ile Berfin Sude Çevik olacak.

Açık Stüdyo Günleri kapsamında sanatçıların resim ve kumaş baskı alanlarında gerçekleştireceği atölye programlarına katılmak isteyen sanatseverler ‘kultur.istanbul’ adresinden ve ‘kultur_istanbul’ instagram hesabından etkinliklere dair detaylı bilgiye ulaşabilecek. Enstitü İstanbul İSMEK’in katkı sağladığı bu atölye çalışmaları, sanatseverlerin aktif katılımını sağlayarak, onları sanatın yaratıcı sürecine daha da yaklaştıracak.

ESERLER CONTEMPORARY İSTANBUL VE ARTWEEKS’TE SERGİLENECEK

Açık Stüdyo Günleri kapsamında üretilen eserler, Contemporary İstanbul ve Artweeks gibi prestijli sanat etkinliklerinde sergilenecek. Bu, genç sanatçılar için uluslararası platformlarda tanınma fırsatı sunarken, İstanbul’un sanat sahnesine de önemli bir katkı sağlayacak.

Taksim Sanat haftanın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.