‘Tanrının Yarattıkları’ ile ‘Kötü Ruh Uyanış’ gösterime girdi

Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 03:00

Amerikalı yönetmenler Anna Rose Holmer ile Saela Davis’in ortaklaşa yönettiği psikolojik dram God’s Creatures (Tanrının Yarattıkları) geçmişe, eski geleneklere bağlı yerel halkın öyküsü. İrlanda’nın balıkçı köyünde kadınlar aynı düşleri, umutları, korkuları paylaşırlar, balık fabrikasındaki kadın işçiler molalarda, pub’larda bir araya gelirler. Nineler evde torunlarına bakarken anneler işe giderler. Bir anne oğlunu denizde yitirince hepsi yas tutar. Doğa vahşi, büyülü, çok güzel aynı zamanda ölümcüldür. Dalgalar, gelgitler ansızın can alabilirler. İnsan doğasını ve ilişkilerini anlatan dram denizle başlar, suyun yüzeyi dingin, durgun olsa da derine indikçe her şey değişiverir. Taşrada erkeklerin sözü geçer, kadınlar suskun kalarak onlara itaat ederler. Ataerkil şiddetin çeşitli yüzleri yinelenir.

ATAERKİL ŞİDDET, VİCDAN...

Sevilen, sayılan fabrikanın şefi Aileen’in uzun yıllardır Avustralya’da yaşayan biricik oğlu Brian çıkagelir. Karizmatik, tatlı dilli Brian annesinin kalbini yeniden kazanır. Brian eski sevgilisi dindar Sarah’a tacizle suçlanır. Önyargılar, karalamalar, fısıltılar, yalanlar, geçmişin ruhları ortaya çıkıverirler. Ritmik akışkanlık, diyaloglar yerine etkileyici görüntüler, yavaş kamera hareketleri, yakın planlar, plan sekanslar, dalgaların olağanüstü güzelliği, gel gitler, denizin, rüzgârın, istiridye kabuklarının sesleri, etkileyici ses tasarımları, geleneksel şarkılar, müzik; filmin gizemli atmosferini yaratır. Aileen’de Emily Watson’ın derinlikli yorumu, Brian’da Paul Mescal’in aydınlıkla karanlık arasında gidip gelen oyunculuğu, Sarah’ta Aisling Franciosi’nin çaresizliği, kırılganlığı, balıkçı köyünde büyüyen Shane Crowley’in gerçekçi senaryosu psikolojik dramı mükemmel kılar. Sarah’ın “Hepimiz Tanrı’nın karanlıktaki yaratıklarıyız” sözü aralarında organik bağ olan insanlarla balıkları kapsar. Köyde değişim başlamıştır, Aileen’in kızı bekâr anne Erin çocuğunu tek başına büyütür; Sarah annesinin ona gururla bıraktığı aile evini kapatıp gider.

Ataerkil şiddeti, toksik anneliği, suçluluk, pişmanlık, vicdanı tartışan, Emily Watson, Paul Mescal, Aisling Franciosi, Declan Conlon’ın oynadığı “Tanrının Yarattıkları” gösterime girdi.

TÜM KÖTÜLÜKLERİN ANASI

Kült klasik Kötü Ruh’un (1981) yeni versiyonu Kötü Ruh Uyanış’ı 42 yıl sonra Lee Cronin çekti. Doğaüstü korku-komedi bu kez Los Angeles’ın merkezindeki terk edilmiş bir binada geçer. Mutlu aile kavramını tersyüz eden eden, Teksas Katliamı (1974), Carrie (1976), The Shining (1980), Demons 2 (1986), Society (1989), Rec (2007) gibi kült korkulara gönderme yapan film; kan banyoları, kesilen kafalar, yüzülen kafatasları, elektrikli testerelerle bu türün fanatiklerini memnun edebilir. Filmin yapımcıları ilk versiyonun yönetmeni Sam Raimi ile başrol oyuncusu Bruce Campbell.

